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蔡英文握6都提名權 游盈隆轟黨恥：墮落腐敗

台灣新聞組／台北16日電
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

民進黨全代會14日通過六都首長候選人由黨主席蔡英文提名徵召，台灣民意基金會董事長游盈隆昨在臉書痛批這是民進黨「黨恥之日」，蔡英文將黨主席權力擴大到前無古人，民進黨內寒蟬效應已經出現，「這不是墮落腐敗，什麼是墮落腐敗？」

民進黨全代會無異議通過中執會提案，游盈隆在臉書發文，表示「果然不出所料」，蔡英文總統兼黨主席登上權力高峰，創造民進黨歷史新紀錄，將黨主席權力擴大到前無古人，後無來者的地步，而且沒有任何理由。

游盈隆說，2021年11月14日，是民進黨的黨恥之日，因為「黨內民主」在全體全國黨代表見證下宣布走入歷史。這是黨內民主的早夭，「真是作夢也想不到，這一天來的這麼快！」

對於媒體質疑民進黨內除中常委陳茂松和15位地方黨部主委主張黨內初選外，為何沒有其他人公開反對？游盈隆表示，因寒蟬效應已出現，且快速蔓延。他說，2022地方大選，民進黨有意參選者很多，一旦覺悟到提名權掌握在蔡英文一人手中，相關人等就噤若寒蟬，或裝可愛，或當馬屁精，靜候黨主席關愛的眼神。

游盈隆也形容，這是一個「新巨靈現象」（New Leviathan），一個掌握絕對權力的君王和其所建立的社會秩序。民進黨內各派系山頭勢力或個人，不論過去多麼彪悍，現在都靜默無聲，臣服在新巨靈腳下，不管甘不甘願。

游盈隆說，民進黨全代會雙手奉上六都16縣市提名權給蔡總統兼黨主席，最離譜的是連一個理由也沒有。嚴格來講，蔡英文就算黃袍加身是被動的，她可以拒絕，但她沒有拒絕，「這不是民主倒退，什麼是民主倒退？這不是墮落腐敗，什麼是墮落腐敗？」

他認為，蔡英文笑納或笑奪黨的提名權，必然會有嚴重的後果，尤其提名確定後，一翻兩瞪眼，造成黨的分裂，嚴重的程度恐怕不是她能想像的。

民進黨 蔡英文 提名

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