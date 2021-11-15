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黑白集／禁萊豬難入CPTPP？ 陳吉仲的理由好遜

黑白集
農委會主委陳吉仲用外交及經濟觀點談萊豬，被指是角色錯亂。（本報資料照片）
農委會主委陳吉仲用外交及經濟觀點談萊豬，被指是角色錯亂。（本報資料照片）

四大公投開戰，政府官員的表現不如預期。其中論點最遜的，是農委會主委陳吉仲。他說禁萊豬會「惹美國生氣」，萊豬不是食安議題，而是國際經貿議題，禁了會影響台灣加入CPTPP。

陳吉仲既不是外交部長，也不是經濟部長，他卻用外交及經濟觀點談萊豬，根本是角色錯亂。不僅如此，他的常識也有問題：美國又不是CPTPP成員，台灣能否加入這個協定，怎麼會受反萊豬影響？

更好笑的是，他的類比法簡直邏輯不通。陳吉仲說，台灣一年賺美國5300億元台幣（約190.7億美元）貿易順差，如果台灣不進口萊豬，美國人不會生氣嗎？事實上，若要論貿易順差，台灣最大順差國是中國大陸，今年前十月台灣就賺了對岸3.8兆台幣，約為美國的七倍。但蔡政府有在怕中國生氣嗎？

沒有，台灣不在乎！台灣不僅賣有介殼蟲的水果給對岸，被退貨還狀告WTO，陳吉仲一派盛氣凌人。請問，台灣向東看那麼卑微，向西望如此傲慢，這符合國際的對等遊戲規則嗎？

陳吉仲不關心萊豬對農民的衝擊也就罷了，他對民眾的健康也漠不關心，硬說這不是食安問題。且看，大陸並未禁美豬，他們只要求萊劑零檢出，美國養豬場即主動改變飼養方式，出口「無萊美豬」給大陸。彼此互惠，才是雙贏。

平時有小英光環護身，沒想到陳吉仲一辯就破功。

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