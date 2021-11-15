新聞評論／誰賦予原能會核四公投終審權？

原能會主委謝曉星在立院答詢時說，即便核四公投過關，核四重啟的「可能性為零」，無異宣示蔡政府不會執行「核四重啟公投」結果。（本報資料照片）

四大公投 電視辯論登場，重啟核四公投打頭陣。電視上唇槍舌劍戰火激烈，不過原能會主委謝曉星日前在立院答詢時說，即便核四公投過關，核四重啟的「可能性為零」，無異宣示蔡政府不會執行「核四重啟公投」結果。這除面臨是否專業的質疑外，最大的問題是，一旦民眾的意志就是要重啟核四，原能會、甚至蔡政府有什麼「公投結果終審權」來推翻民意？

過去民進黨 對反核、廢核四用的是兩張牌：第一張是環保牌，訴諸核電廠興建和運轉過程對環境的不利影響；第二張是恫嚇牌，誇大核能危險性，或者說核四廠是「不安全的拼裝車」、核廢料無法處理等。這些論述在2011年日本福島核災後達到高峰。在全世界反核風潮及民進黨前主席林義雄絕食要脅下，2014年馬政府決定封存核四。民進黨再度執政後，將非核家園當成施政綱領，反核、廢核四儼然成了主流民意。

但在全球暖化和發電成本等多重考量下，各國都已重新審視核能價值，甚至視其為綠能 之一。就連遭遇福島核災的日本也逐漸重啟暫停的核電廠，法國和英國更宣布了新核電廠的興建計畫。走出反核激情，全世界包括台灣，民眾也開始較能理性看待核能存廢。

由於蔡政府綠能進度嚴重落後，加上近年多次大停電，又逢全球減碳壓力排山倒海，台灣民意對核能的惡感逐漸逆轉。2018年「以核養綠」公投過關，即是一次覺醒；近期「重啟核四」公投民調，「同意」也超過「反對」，顯示民進黨的環保牌與恫嚇牌已漸失效。

民進黨反制「重啟核四公投」，又打出第三張牌技術牌，說重啟核四會面臨許多技術問題，曠日廢時且耗費大量成本。在辯論時，經濟部次長曾文生就是恫嚇牌和技術牌盡出。但2019年台電說重啟核四需要七年時間，2020年謝曉星說需要十年，曾文生辯論時還引用這個十年的說法；但謝曉星卻已跳躍至「可能性零」的結論。隨興喊價加碼，完全失去專業立場。

公投是民意的展現，但2018年民進黨公投挫敗，蔡政府就把公投當塑膠，把民意當空氣。事實上，公投對法律的創制與複決，位階凌駕現有的法律；對政策的創制複決，則位階凌駕既有政策。一旦核四公投過關，就不再有「廢核四」問題，至少在法定二年時限內，政府就是必須執行「重啟核四」。然而，謝曉星的談話顯示，民進黨仍將重施耍賴故技。

謝曉星曾經表示，自己在接掌原能會前對核能立場中立，但接任後態度反核；原因之一，就是「政府要推動非核家園」。換句話說，謝曉星已然自居「太上公投審議委員會主委」，直接否定核四重啟的執行可能，旨在執行蔡政府政策。但如果公投過關，謝曉星還要「貫徹民進黨理念」，只有下台一途。

四大公投案中，以核四案重啟分歧度最高，也是蔡政府最容易操作的一項。因此謝曉星表態後，監察院隨即通過糾正案，否定2014年馬政府的核四安檢結果。儘管監委稱與公投無關，但司馬昭之心路人皆知。監察院主打「過去安檢不合格」，謝曉星主打「未來審查不會過關」，是「上下游一條龍」，角色一致，都為技術性反核四重啟埋伏筆。

以民進黨的政治操作手段，核四公投過關後拒不執行的可能性極高；而公投結果兩年效期，又恰好遇到2024總統大選。如果民進黨漠視公投結果，民眾別無選擇，只能在總統及立委大選用選票再複決一次了。