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馬英九：蔡同榮一生推動公投綁大選 蔡英文卻阻擋

台灣新聞組／台北15日電
國民黨14日在台中北屯區舉辦「公投顧台灣，民主拚未來」公投說明會，前總統馬英九（左三）、國民黨前主席江啟臣（左四）、前副主席郝龍斌（左二）、中廣董事長趙少康（右）、立委楊瓊瓔（左）等人先後開講。（記者黃義書／攝影）
國民黨14日在台中北屯區舉辦「公投顧台灣，民主拚未來」公投說明會，前總統馬英九（左三）、國民黨前主席江啟臣（左四）、前副主席郝龍斌（左二）、中廣董事長趙少康（右）、立委楊瓊瓔（左）等人先後開講。（記者黃義書／攝影）

國民黨昨在台中舉辦公投說明會，前總統馬英九指出民進黨前輩蔡同榮一生推動公投綁大選，被稱為「蔡公投」，現在又來一位姓蔡的，擋公投的行徑可以稱為「蔡殺投」；馬質疑蔡英文總統：「公投毀滅掉，對你有什麼好處？」萊豬是毒豬，當然要反對；台灣從來沒有一位總統任內，發生三次全台大停電，把核四廢了，對台灣不利。

中選會第二場公投說明會18日登場，原訂「公投綁大選」一案要由國民黨主席朱立倫對陣律師洪偉勝，但國民黨不滿綠營名單，決定換人，國民黨北市議員羅智強昨請纓上陣，民進黨日前也換成內政部長徐國勇。徐國勇昨批評，朱不該認為年輕人就是「下駟」，不管對誰，他都認為是對「上駟」。羅智強說，他不是代表國民黨和徐國勇辯論，是代表「過去的民進黨」和「現在的民進黨」、「蔡公投」和「蔡殺投」、「苦行的林義雄」和「騙神的蘇貞昌」辯論。

據了解，目前藍綠名單都只是暫定，有可能依情勢發展換人、改變戰術。民進黨針對「公投綁大選」一案，除換上徐國勇，接下來也會更換名單，於11月24日派出立委莊瑞雄及12月11日派出立委管碧玲應戰。

國民黨立委江啟臣與台中市議員黃健豪昨在台中民俗公園舉辦「公投顧台灣，民主拚未來」活動，愈晚人愈多。朱立倫說，反萊豬，不會讓兒孫吃萊豬；公投綁大選，民進黨「賭輸翻桌」；三接遷離，請大家共同支持護藻礁；重啟核四，一定重視核安，「四個都同意，讓台灣更美麗」。

至於行政院政務委員張景森稱時代力量反萊豬、護藻礁、挺公投綁大選，「集體智力只有13歲」，特教老師昨批評，13歲智力可抽象及批判思考，更能展現成年人沒有的道德勇氣，「剛好是民進黨政府最欠缺的」，張景森言論儼然是帶頭歧視身障、兒童，令人忍無可忍。

公投 民進黨 國民黨

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