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「拆彈」正國會 蔡英文提名六都市長 民進黨全代會通過

記者蔡晉宇、吳亮賢、丘采薇／台北15日電
蔡英文總統（中）14日在民進黨全代會表示，在公投的挑戰前，正面迎戰是唯一選擇。她並與副總統賴清德（左二）、行政院長蘇貞昌（右二）、桃園市長鄭文燦（左）及高雄市長陳其邁（右）高喊「四個不同意、台灣更有力」。（記者余承翰／攝影）
蔡英文總統（中）14日在民進黨全代會表示，在公投的挑戰前，正面迎戰是唯一選擇。她並與副總統賴清德（左二）、行政院長蘇貞昌（右二）、桃園市長鄭文燦（左）及高雄市長陳其邁（右）高喊「四個不同意、台灣更有力」。（記者余承翰／攝影）

民進黨爭議許久的2022年直轄市與縣市長提名特別條例，蔡英文總統日前與主要表達異議的「正國會」中常委陳茂松溝通，「親手拆彈」，昨在全代會無異議通過。提名條例主要爭點為六都是否初選，外界視為正國會劍指欲連任的台南市長黃偉哲，昨條例通過，黃偉哲卻以「身體微恙」為由，成為唯一缺席的綠營執政縣市首長。

全代會中通過的「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，直轄市長人選由民進黨主席蔡英文徵召，經中執會通過提名；非直轄市部分，爭取連任縣市人選由黨主席提名經中執會通過後徵召、非執政縣市則經徵詢或協調後產生單一人選，由黨主席提名經中執會通過後徵召；執政已屆滿縣市辦理提名初選。

依條例內容，除了民進黨將執政屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣三個縣市須辦理初選，其他縣市則為徵召提名人選。陳茂松先前主張，2022年縣市長提名應採黨內初選，但在蔡總統親自溝通後，陳昨表示，通過的提名條例也是有談到經過徵詢、協調，再做民調及徵召，這其實是有初選的精神；經過溝通後，自己選擇相信蔡英文所講的提名會保有初選精神，有初選的程序，因此這兩三天自己「沉澱了下來」。

全代會也通過2022年直轄市議員提名特別條例，直轄市議員新住民、新人及卅五歲以下年輕人民調有加權，並通過「政二代條款」，現任或曾任總統、副總統、立委、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市山地原住民區長配偶、三親等內親屬，其參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍。

另方面，行政院長蘇貞昌在全代會上報告執政成績，細數防疫、經濟、民生等各項成果。他也痛批國民黨，沒有地方可以跟民進黨比較，「只有一個字亂」。面對中國軍機繞台、遙控親中勢力顛覆台灣，台灣卻得到許多國際助力，「台灣現在是最壞的時代，也是最好的時代」。

國民黨文傳會主委凌濤回應，民進黨執政六年來，施政荒腔走板、民生產業缺水缺電及能源轉型方案失信導致民怨沸騰，「自己就是亂源」，才會迫使人民訴諸最後手段、社會力量紛紛匯聚提出四大公投。

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