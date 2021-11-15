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新聞眼╱蔡雖完成「安內」 但選戰、公投考驗才剛開始

記者 蔡晉宇
蔡英文雖然化解了黨內對於縣市長特別提名條例爭議，但是未來公投、補選、明年選戰能否帶領民進黨「攘外」，她的考驗才剛開始。（記者余承翰／攝影）
蔡英文雖然化解了黨內對於縣市長特別提名條例爭議，但是未來公投、補選、明年選戰能否帶領民進黨「攘外」，她的考驗才剛開始。（記者余承翰／攝影）

為爭2022選舉提名民進黨派系躁動，蔡英文在最後壓線時刻出手，化解了黨內對於縣市長特別提名條例爭議。全代會上大咖雲集齊呼口號，除象徵黨內團結，也代表了蔡英文總統黨內共主地位短時間應不致動搖。但身為爭議提名條例當事人之一的台南市長黃偉哲「恰巧缺席」，黨內表面上一團和氣的背後，檯面下已暗潮洶湧。

總統連任總會被討論是否跛腳的問題。民進黨全代會前，派系對於提名條例頻開砲，但派系代表砲火僅到黨秘書長林錫耀；在蔡總統安撫下也能隨之化解，顯示蔡黨內第一人威望仍在，跛腳壓力目前也不會是來自黨內，而是黨外。

全代會的兩大重點「拚公投」與「拚補選」，皆是來自黨外挑戰民進黨壓力，更是蔡英文權力是否動搖的風向球。林靜儀由蔡英文徵召理當負責，本次全代會蘇貞昌更是打破行政院長不發表談話的慣例替公投辯護，年底公投成「蔡蘇體制」是否持續運作的指標態勢已日漸清晰。兩大戰場，若有其中之一失守，恐先將成蔡總統跛腳之破口。

明年六都選戰，則是蔡英文真正考驗。民進黨向來有選輸辭黨主席的傳統，如今六都市長提名，蔡英文大權一把抓，絕對權力對應出的是絕對負責，若選戰結果不如預期，蔡勢必難辭其咎。

全代會前完成「安內」任務，未來公投、補選、明年選戰能否帶領民進黨「攘外」，蔡英文考驗才剛開始。

蔡英文 提名 民進黨

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