宏都拉斯總統葉南德茲 14日結束行程搭機離台

宏都拉斯總統葉南德茲（左一）伉儷等一行人，14日晚間前往桃園國際機場搭乘晚間11點50分中華航空編號CI-8班機飛往洛杉磯，由總統府秘書長李大維（左三）代表歡送。記者季相儒／攝影

今年剛好是中華民國與宏都拉斯共和國建交80周年，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alvarado）伉儷等應中華民國政府邀請來訪，為期三天的訪問行程14日告一段落，14日晚間葉南德茲伉儷一行人搭乘晚間11點50分華航編號CI-8班機前往洛杉磯 。

蔡英文 總統13日在總統府內會見宏國總統葉南德茲一行人，訪問團成員包括宏國總統府秘書長卡多納（Ricardo Cardona）夫婦、財政部長馬塔（Luis Mata）夫婦、總統府新聞部長卡絲媞優（Sandra Castillo）等重要官員共11人，這也是葉南德茲第四次訪台。

影片來源：聯合新聞網

蔡英文總統在和葉南德茲會面時表示，這是疫情爆發以來，第一個來自拉丁美洲友邦的總統訪團，今年也是中華民國和宏都拉斯建交80周年，此時率團到訪意義非凡。

葉南德茲則表示，這次率團到中華民國台灣 想要表達一個非常清楚及堅定的訊息，就是「朋友之間，患難見真情」，在區域情勢如此緊張的情況下，宏都拉斯希望來到這裡跟台灣在一起。也希望宏都拉斯及台灣深厚的情誼及雙邊邦誼能繼續深化，無論是他在任或卸任之後。

宏都拉斯總統葉南德茲伉儷等一行人，14日晚間前往桃園國際機場搭機飛洛杉磯，由總統府秘書長李大維代表在B9國賓門歡送總統伉儷，過程中並未發表談話，葉南德茲在登機門前特別與李大維碰肘道別後登機。