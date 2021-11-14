公投綁大選 藍批昨是今非 綠稱解決亂象

賴清德副總統13日在台南新營太子宮公投說明會，呼籲鄉親投下「四個不同意」，若通過將讓國際社會誤會台灣要走回頭路。（記者吳淑玲／攝影）

中選會首場公投 意見發表會昨登場，「公投綁大選」代表正方的國民黨立委江啟臣 呼籲協尋民進黨 前主席林義雄，過去曾力促公投綁大選如今遭黨員同志推翻，林義雄是否還堅持？反方代表的內政部次長陳宗彥則以2018年九合一大選綁十項公投，卻開票到半夜為例，主張選舉、公投脫鉤，公投才能清楚論述。

陳宗彥詢問江啟臣，是否贊成國民黨主席朱立倫所說，「四大公投就是倒閣公投？」江啟臣並未回答，江反擊民進黨過去說要還權於民，全面執政後，歷經一次挫敗就馬上收回，忘記民主前輩講的話，選輸就改，把人民當什麼？

江啟臣表示，民進黨過去主張公投綁大選，現在說不可以，明顯雙標；就他了解，很多過去民進黨推動民主人士，到今天都還贊成公投綁大選，「我一直在尋找，林義雄能不能出來給大家一個答案？」他點名蔡英文總統、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人過去都主張公投綁大選最符合民主，現在卻昨是今非，誠信在哪裡？

江啟臣表示，民進黨在野時，前立委蔡同榮催生公投法，2016年全面執政後，再修公投法降公投連署門檻，納入公投綁大選，民進黨還高喊「人民作主、還權於民」，沒想到2018年十個公投案通過七個，形同政策遭否決；但民進黨不思反省，反擔心拖累2020大選，2019年再修公投法，收回公投綁大選，變相阻礙公投。

陳宗彥主張，選舉選的是「人」，公投是「對事情的討論」，兩者本質不同，尤其公投討論的是政策、方向，無關政黨，也沒有輸贏之分，公投結果卻會影響國家發展，必須理性、充分討論，不能便宜行事。

陳宗彥也說，2018年選舉，各界關注直轄市長候選人，極少關注十項公投案，導致難充分溝通；十項公投案更有上百萬連署人不符審查規定，導致公投案讓社會產生極高疑慮，當天選務從清晨忙到隔天凌晨，造就「一邊排投票、一邊看開票」亂象。從2018年看見嚴重考驗，因此公投不應被政治、選舉綁架，應有獨立時程，深入討論。