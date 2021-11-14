我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

公投綁大選 藍批昨是今非 綠稱解決亂象

記者侯俐安、周志豪／台北14日電
賴清德副總統13日在台南新營太子宮公投說明會，呼籲鄉親投下「四個不同意」，若通過將讓國際社會誤會台灣要走回頭路。（記者吳淑玲／攝影）
賴清德副總統13日在台南新營太子宮公投說明會，呼籲鄉親投下「四個不同意」，若通過將讓國際社會誤會台灣要走回頭路。（記者吳淑玲／攝影）

中選會首場公投意見發表會昨登場，「公投綁大選」代表正方的國民黨立委江啟臣呼籲協尋民進黨前主席林義雄，過去曾力促公投綁大選如今遭黨員同志推翻，林義雄是否還堅持？反方代表的內政部次長陳宗彥則以2018年九合一大選綁十項公投，卻開票到半夜為例，主張選舉、公投脫鉤，公投才能清楚論述。

陳宗彥詢問江啟臣，是否贊成國民黨主席朱立倫所說，「四大公投就是倒閣公投？」江啟臣並未回答，江反擊民進黨過去說要還權於民，全面執政後，歷經一次挫敗就馬上收回，忘記民主前輩講的話，選輸就改，把人民當什麼？

江啟臣表示，民進黨過去主張公投綁大選，現在說不可以，明顯雙標；就他了解，很多過去民進黨推動民主人士，到今天都還贊成公投綁大選，「我一直在尋找，林義雄能不能出來給大家一個答案？」他點名蔡英文總統、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人過去都主張公投綁大選最符合民主，現在卻昨是今非，誠信在哪裡？

江啟臣表示，民進黨在野時，前立委蔡同榮催生公投法，2016年全面執政後，再修公投法降公投連署門檻，納入公投綁大選，民進黨還高喊「人民作主、還權於民」，沒想到2018年十個公投案通過七個，形同政策遭否決；但民進黨不思反省，反擔心拖累2020大選，2019年再修公投法，收回公投綁大選，變相阻礙公投。

陳宗彥主張，選舉選的是「人」，公投是「對事情的討論」，兩者本質不同，尤其公投討論的是政策、方向，無關政黨，也沒有輸贏之分，公投結果卻會影響國家發展，必須理性、充分討論，不能便宜行事。

陳宗彥也說，2018年選舉，各界關注直轄市長候選人，極少關注十項公投案，導致難充分溝通；十項公投案更有上百萬連署人不符審查規定，導致公投案讓社會產生極高疑慮，當天選務從清晨忙到隔天凌晨，造就「一邊排投票、一邊看開票」亂象。從2018年看見嚴重考驗，因此公投不應被政治、選舉綁架，應有獨立時程，深入討論。

公投 民進黨 江啟臣

上一則

高端率先混打成「四劑白老鼠」 專家批：搞雙標

下一則

珍愛藻礁攻防 民團：環評不正義 經長：三接是三贏

延伸閱讀

藍公投換將 趙少康自嘲下駟 蘇偉碩自薦上陣

藍公投換將 趙少康自嘲下駟 蘇偉碩自薦上陣
批綠派下駟 藍營要換將 朱立倫向蔡英文下辯論戰帖

批綠派下駟 藍營要換將 朱立倫向蔡英文下辯論戰帖
黑白集／不嗆難當官？滿朝「酸麻辣冷酷」

黑白集／不嗆難當官？滿朝「酸麻辣冷酷」
新聞評論／大陸是哪個國家？指揮中心豈是亂字了得

新聞評論／大陸是哪個國家？指揮中心豈是亂字了得

熱門新聞

王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台灣退役上將夏瀛洲。圖／取自夏瀛洲臉書網頁

台退將夏瀛洲稱「解放軍有權巡西南空域」 台國防部發聲了

2021-11-07 13:10
前駐泰代表李應元今晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院。(本報資料照片)

台駐泰前代表李應元癌症病逝 享壽68歲

2021-11-11 09:24
台大機械系最新系服出爐，超簡約設計引起話題。 (圖擷自台大機械系學會臉書)

台大機械系「笑中帶淚」系服爆紅 網敲碗：快開放訂購

2021-11-09 11:01
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

2021-11-07 09:37

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%