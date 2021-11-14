呂秀蓮反核四：龜山島冒煙 海底活火山警訊

呂秀蓮(左)在座談會前和鄭文燦短暫交談，稍後座談會談公投的時候，鄭文燦已經離開會場。（記者鄭國樑／攝影）

呂秀蓮 前副總統昨天下午到桃園參加座談會，繼上周到大潭藻礁、三接工地現場，呂再談公投 時批「民進黨、國民黨都要各打50大板」，因為四項公投政策是非不明，執政時的立場是這樣，不執政換了立場。

呂秀蓮表示，自己對四大公投做了些功課，她認為藻礁是兩害相權取其輕，沒有三接台灣 會缺電，核四有安全、火山地震帶疑慮，萊克多巴胺問題為不大，因為台灣人習慣吃台產豬，加上需取得國際認同，至於公投綁大選可以減少浪費，也能鼓勵人民表達意見。

呂秀蓮強調反核四，全台一起公投要不要核四，聽起來很好聽，但住在核四旁的居民，跟住阿里山、金門的民眾是不是心態不一樣，或者哪天金門、馬祖蓋核電廠也要我們決定？

她指出核四廠外海是龜山島很漂亮，但是現在冒煙，就是海底活火山的嚴重警訊，經過海洋大學地質專家研究，附近至少12處活火山。另外，核一、核二、核三，都是美國通用公司統包，整個施工運作坦白講問題不多，核四廠是台電統包，就好像華航負責是開飛機，突然叫華航造飛機，一定不行。

綠色能源在2025年能不能實現？呂秀蓮認為執政黨心裡有數，可能要有替代方案，但無論如何，不能恢復核四，國民黨第一個核電廠選址就在核四現址，當時環評沒過，蓋三個廠後，又跑回去新北要蓋核四，安全堪虞。很多歐洲先進國家採取最新規格的核安，如果有一天還需要核電，要重新選址，引進最先進安全的技術，還有，很多國家都延役核電廠，我們也可以參考。