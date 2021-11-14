核四前廠長：場址處是死斷層 政府不卡3年內可重啟

對於核四處於斷層地帶問題，前核四廠王姓廠長稱是死斷層，已有4萬年沒作動過。（本報資料照片）

核四重啟問題民意正反意見拉鋸，前核四廠王姓廠長打臉政府說重啟須十年說法，他說，只要政府不搗蛋，維持中立態度，不要在行政裁量上要每個程序都重來，兩到三年內重啟沒有問題。對於核四處於斷層地帶問題，他表示，核四斷層是死斷層已有4萬年沒作動過。

台北中國時報報導，王姓廠長表示，根據美國核管會（NRC）定義，超過3萬5000年以上就是死斷層。而且以台灣 最嚴重的九二一地震來說，當時核四廠址所在地，反而沒什麼感覺。

王姓廠長說，核四如果重啟，有幾件事是一定要做，第一是先一個系統一個系統下去盤點，有問題就做更換。其次，每個系統跟系統之間的界面，也都要重做測試。第三是最重要的反應爐，整個安全測試自然要全部重來一遍。他相信，這些測試都可以通過，因為以前全部都做過了。至於燃料棒，雖然都運出去，但只要重買就好，不是問題。但先決條件是，政府不搗蛋。否則，很多作業都是行政裁量，政府每個程序都故意給你審半年，或已通環評還要重做，花十年也不夠。

政府能源配比政策也攸關核四應否重啟，本報系聯合報報導，台北市議員羅智強說，國民黨原本的能源政策非常務實，調配的比率是綠能 10%、核能20%、火力發電70%，民進黨 為什麼到處蓋天然氣接收站，因為要推動非核家園，可是當核能的比率變為0，缺口補不上的時候，火力發電就必須占90%，到時候排碳量不減反增，不只毀掉台灣的環境也毀掉未來。

羅智強表示，馬英九總統任內推動綠能占比為4.8%，蔡英文總統這六年占比為5.5%，只多了0.7個百分點，大家會相信2025年綠能發電占比會達到民進黨政府說的25%嗎，他認為民進黨政府在欺騙，以後火力發電占比提高空汙勢必更顯著。