公投領銜人：核四商轉年省600億5年可回本

前總統馬英九與前台北市長郝龍斌、立委賴士葆一起前往木新市場公投宣講，馬說，「核四封存不是廢止」，現在正是重啟的時機。（記者季相儒／攝影）

中選會首場公投 電視說明會昨天登場，第一場就是火花四射的核四大戰。核四重啟領銜人黃士修說核四商轉每年可省下超過600億(台幣，下同)成本，彌補再生能源費用。經濟部次長曾文生則批前總統馬英九 執政時「只顧核四，不辦正事」。

黃士修說，經濟部稱核四重啟要花2000億元，但根據台電跟清大工程專家說法，估計整座核四廠大概五年花500億就能商轉，且每年可以提供200億度乾淨電力，考慮跟再生能源價差，每年可以省下超過600億元替代成本，商轉五年就能賺回核四建廠成本。

黃士修開場直攻總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）背叛原民正義。他說，蔡政府執政至今，蘭嶼核廢從未遷出，反方代表原本是谷辣斯，「妳為了當漢人的官，背叛原民正義，對得起所有原住民族嗎？」谷辣斯昨臉書反擊，「科學」無法解決「社會」問題，蘭嶼核廢料若遷出，要放哪裡？重啟核四所產出的核廢料，要放在哪裡？

黃士修說，福島核災至今十年，沒有人因此死亡或得癌症，九州有四座活火山，卻是日本最新重啟核能的地區，「從未發生核災的台灣 ，卻有許多反核人士說核電廠是會毀滅世界的芒果乾（意指亡國感）」；核四設計的振動反應設計基準值比台北一般建築更嚴格，「如果發生超級大地震，核四是會撐到最後的那一個。」

曾文生反駁，黃士修的說法，對核電廠方圓30公里的居民是沒有同理心的行為，今年最新報告提到核四外海有一條93.9公里的斷層，需要非常謹慎的評估，「為什麼一定要逼台灣的人民去選擇一個電廠要蓋在斷層的正上方，不能夠有其他的選擇嗎？」

黃士修指出，核廢料是唯一可以做到有系統化方法、不影響生活圈、不影響生態圈的，當然「可處理」；他也批監委田秋堇捏造核四糾正報告。

曾文生則表示，核四當年的測試是經濟部「自己辦模擬考」，再對外宣稱已通過測試，這才是真正的實情。這次公投的理由書裡面沒有說明要多久完工，也沒有說明要多少預算，這是一張完工無期限、預算無上限的空白支票。

重啟核四公投引發朝野角力，民進黨稱核四就是在前總統馬英九任內封存；馬英九昨說，「封存不是廢止」，是要等到適當時機重啟；台灣跟美國買反潛機也封存過，老舊但情況良好，核四很安全，看日本好幾個蓋在斷層附近的核電廠就知道。

不過，副總統賴清德說，核四是骨董車及拼裝車，核廢料無去處，「沒有那個屁股就不要吃那個潟藥」。行政院長蘇貞昌說，國民黨強硬要興建、重啟核四，但台灣在地震帶發生事情，北台灣的人都逃不掉；當初封存核四電廠是國民黨，一度電都沒發到就封存，現在執照過期、廠商解散、燃料棒送去美國，要如何重啟？