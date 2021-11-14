始終避不開食安議題…綠營人士：反萊豬公投最難拆彈

國民黨昨天前往台北市濱江市場週邊宣傳公投反萊豬，工作人員舉標語宣講，希望民眾年底投下反萊豬同意票。記者曾原信／攝影

農委會主委陳吉仲昨在公投 意見發表會上，針對萊豬議題，定調「反萊豬就是反美豬」，訴求公投通過將影響台美關係。但綠營人士直言，萊豬議題仍逃不了食安疑慮，最難論述，已被視作四大公投「最難拆彈」的議題，民調 始終拉不開。

文化大學廣告系系主任鈕則勳則認為，林為洲是典型的攻擊策略加反制澄清，陳吉仲以中國大陸禁止鳳梨輸入事件，民眾會生氣，來類比反萊豬公投通過，美國人也會生氣的比喻「很奇怪」，似乎是恐懼訴求。

根據TVBS本周最新民調顯示，重啟核四、三接撤離大潭等兩案公投都呈現膠著，而同意公投綁大選有50%，高於不同意37%；值得注意的是，反萊豬公投有55%民眾同意禁止進口，不同意32%，差距最大。

另外，針對四大公投對決，網路溫度計統計網路聲量發現，壯年族群討論聲量最高的是重啟核四，討論熱度遠高過2018年選前三個月以核養綠公投網路聲量，壯年族群多認同台灣缺電事實，擔心影響經濟發展。

年輕族群近來熱議最多的則是反萊豬，許多年輕網友的討論圍繞在民進黨 提出反萊豬即反美豬、行政院長蘇貞昌2012年反萊牛等相關報導，底下網友回覆多反駁民進黨的說法，認為惡意扭曲公投案。年輕族群對公投案的態度，值得藍綠觀察。

支持者對萊豬公投多有疑慮，因始終避不開食安議題。民進黨內人士也提到，萊豬議題不宜訴諸藍綠對決，因無論誰執政，都會有美方壓力，如猛打國民黨也進萊牛，反而會形成迴力鏢打到當年力抗萊牛的民進黨。