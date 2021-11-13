共諜案只見「芒果乾」 程序正義蕩然無存

中國籍男子「王立強」自稱共諜影響台灣選舉，檢調介入追查中國創新投資行政總裁向心（右）及妻子龔青（左）涉嫌違反國安法，檢調追查下，發現案外案，2人涉嫌洗錢到台灣。昨天兩人赴台北地院開庭。（記者林伯東／攝影）

2020總統大選最轟動國際的新聞，無疑是「王立強共諜案」，在反共抗中大旗下，向心夫婦被大動作限制出境，把一堆不相干者都視為嫌犯調查，北檢歷時兩年窮盡洪荒之力偵辦，最後結果是查無證據不起訴，雷聲大雨點小，只見政治威嚇，最基本的程序正義已蕩然無存。

總統大選前，王立強向澳洲 媒體爆料曾從事間諜工作，並稱向心夫婦是他對台工作的「上線」，在台做為包括買網軍支持國民黨總統候選人韓國瑜等，民進黨隨之起舞、加油添醋，將「芒果乾（亡國感）」效應發揮得淋漓盡致。

儘管王立強本人身分惹議，但在政治操作下，中資介入台灣 選舉，即使沒有足夠證據，檢調仍大動作在機場攔人，依國安法啟動調查，除對執行境管，包括向心夫婦在台北市豪宅的房客、曾被王立強及其友人點名的團體，也都在沒有具體事證下，就被列為被告調查。

王立強一席話，在台灣政壇掀起波濤，綠營政客甘願被牽著鼻子走，檢調更大動作清查相關人員、資金，查到最後卻查不出一絲符合王立強所稱的證據；事實上，早在檢方向澳洲提出司法互助請求半年後，澳洲就已明文拒絕，當時就該知全案足以成立的機會渺茫。

檢方透過調查向心夫婦違反國安法案，意外發現向心夫婦涉及與中國 國太集團違法集資，其中2億300萬元港幣從個人帳戶，繼而在台置產買房，今年2月才以洗錢罪起訴向心夫婦，藉此持續對兩人施以境管。

不過，洗錢案基礎前提需要中國大陸提供向心夫婦資金違法的事證，檢方是否有足夠事證？共諜案拖了兩年最後以查無證據結案，除了證明檢調當初大動作偵辦宛如虛晃一招，更不免讓人懷疑是「配合高層的劇本演出」。

起於共諜案，卻想以洗錢案牽制，對法界而言，無疑是「出手嚇死人，結果笑死人」。