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向心夫婦捲共諜案 北檢偵辦2年不起訴

記者王怡蓁／台北13日電
中國創新公司負責人向心（右）、龔青（左）夫婦捲入「王立強共諜案」，台北地檢署耗費兩年偵查，完全沒有證據，昨對向心等六人處分不起訴。（本報資料照片）
中國創新公司負責人向心（右）、龔青（左）夫婦捲入「王立強共諜案」，台北地檢署耗費兩年偵查，完全沒有證據，昨對向心等六人處分不起訴。（本報資料照片）

中國創新、趨勢投資負責人向心、龔青夫婦捲入「王立強共諜案」，王聲稱自己是向心夫婦下屬，在台從事間諜工作，向心夫婦利用滲透宮廟、買網軍支持高雄市前市長韓國瑜。台北地檢署耗費兩年偵查，因無法透過與澳洲司法互助取得王立強證詞，加上完全沒有證據，昨天對向心等六人處分不起訴。

向心夫婦另外被起訴洗錢罪部分，目前在台北地院審理，兩人限制出境期限將於12月8日屆滿，法官定本月25日開庭，決定是否再延長。

王立強2019年向澳洲媒體爆料，指稱向心夫婦是他對台工作的「上線」，向心夫婦以投資公司名義，拿資金滲透台灣宮廟、贊助大專院校交流、買網軍挺韓等，引發政治風暴，成為2020總統大選熱門話題。檢調因此對向心夫婦展開調查，並限制兩人出境。

檢方曾透過法務部向澳洲提出司法互助，但提出半年後就遭澳洲拒絕；後來另外找王在澳洲好友到台灣作證，這名友人證稱，他曾聽王指稱，向心透過上海科普特信息系統公司組成網軍，成立「只是堵藍」、「二○二○韓國瑜總統後援會」、「無能蔡英文下台」等粉絲專頁，還示王的護照等個資，取信檢方。

檢方循線追查被點名的粉專相關負責人，但都查無與向心往來證據，同樣處分不起訴。

向心夫婦則否認所有指控，供稱沒接觸台灣媒體，不認識韓國瑜，也沒有贊助台灣的宮廟或學校，只用個人名義在信義區買房，打算退休養老用，房客還是透過房仲找的。

向心夫婦斥資上億購入北市信義區豪宅兩戶，將豪宅租給蘇姓及林姓房客，檢方一度懷疑這兩名房客也涉案，但調查後發現兩人與向心夫婦無往來，處分不起訴。

檢方指出，向心曾為軍職，從扣案的手機等證物也發現，向心與中國軍方關係緊密。不過，歷經兩年追查，檢方並未發現向心夫婦的公司資金流入台灣從事情報工作，被點名受贊助的宮廟，也查不到收取向心資金替韓國瑜造勢的證據，其他學校、團體也都沒有收受向心資金證據。

不起訴書指出，向心雖曾為軍職，政商關係良好，投資公司架構錯綜複雜，但無法推論有在台從事情報工作。

台灣 澳洲 韓國瑜

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