黑白集／跑攤飲酒作樂 防疫大官「本色」？

陳時中 每天威風凜凜下指令，叫大家口罩戴好戴滿，不得群聚放縱，要保持社交距離；誰料，他的夜生活那麼多彩多姿。最近流出的影片，他未戴罩引頸高歌，間奏時舉杯「呼乾啦」，左近美女穿梭，桌上杯盤狼藉。原來，我們的衛福大官這樣過防疫 生活。

當然，也有人過著不同的祕密生活。應變組副組長王必勝被譽為「救援王」，卻被爆出七年的不倫戀史，還有個身分待驗的孩子。公務繁忙之餘，他悠遊於兩個家庭之間，玩撒謊的遊戲；在公眾面前，他則一派正氣扮演「防疫英雄」，毫不違和。這種雙面亞當的本事，豈是凡人所能？

但在不談禮義廉的時代，政府上下都假裝這與「官箴」無關，覺得不理就撐過去了。陳時中還先發制人，一口咬定是「假新聞」，還恫嚇要交「法制組」處理。且慢，人家搞錯日期就違法；而你不戴罩、室內抽菸、不當宴飲，倒能盛氣凌人。台灣 的法律，是專門為你量身訂造的嗎？

陳時中喜歡跑攤、喝酒、唱歌，只是個人格調問題。但是，他訂出一堆鐵律管死百姓，自己卻把規矩踩在腳下；一曝光，全推稱是「阿共的陰謀」。試問，和有收賄、詐領保費前科的醫師把酒言歡，沒違反利益迴避原則嗎？

人民兩年煎熬，最後看到這些防疫英雄的「本色」，甘心嗎？