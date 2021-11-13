挨批抹紅清大 蘇貞昌怒嗆藍委「吵死了」

行政院長蘇貞昌（右）及衛福部長陳時中（左）在立法院做專案報告，兩人彼此交換意見。（本報資料照片） 潘俊宏

清華大學校友會與廈門市政府、北京 清華大學在新竹清大校內共設「清華海峽研究院」遭疑共產黨勢力入侵，國民黨立委鄭正鈐昨在立院質詢時提起此事與行政院長蘇貞昌槓上，兩人互罵「吵死了」、「你才吵死了」，當鄭正鈐提起清華基金來源有一筆庚子賠款紅利時，蘇怒批鄭竟能扯到清朝，蘇貞昌還想起日前施政報告遭鄭潑水，三度再罵鄭是「暴力分子、小偷行為」。

新竹市清華大學校內的「清華海峽研究院」新竹辦公室疑違反兩岸條例，教育部 、經濟部、陸委會調查發現其由自強工業基金會向清大租賃，轉租廈門清華海峽研究院，並由該基金會代管空間，研判有違反兩岸條例第33條之1，將請該基金會主管機關經濟部進行裁罰，最高裁罰金額新台幣50萬元。

鄭正鈐昨質詢時問及此事，教育部長潘文忠回應「清大是否實質參與仍待釐清」。

鄭正鈐說，在還沒查出來前，民進黨 立委就開始「抹紅」清大，蘇貞昌說，這不是抹紅，「他是紅」。鄭說，「所以你認為清華大學就是紅媽？」蘇回他「你說對就對」。

鄭正鈐質疑，現在有民進黨立委以2019年北京清華大學副校長來參訪的照片，指控清華大學前校長「被滲透、抹紅」。蘇貞昌聽聞立即插嘴表示，這不是抹紅，是他就是紅，因為他是中國大陸的分支機構，依規定就不得進入台灣校園。鄭正鈐追問，蘇揆是指清華大學前校長是紅嗎？蘇貞昌回，「你說是就是」。

鄭正鈐批評，蘇貞昌完全沒有對清華大學、前國立大學校長被抹紅表達任何意見，卻一直在鬼打牆，不回答問題；蘇貞昌回嗆，「誰在抹紅清大？是你們自己在堆疊，那麼吵幹什麼？」雙方爆發脣槍舌戰，蘇貞昌一度動怒罵鄭正鈐「吵死了，設立就違法，聽懂了沒？」

另外，民進黨新北市黨部日前與台北大學合作開辦「2021年公共政策研習班」。國民黨立委林為洲質詢表示，民進黨一直說黨政軍要退出校園，結果進入國立大學辦幹部研習營，民進黨不該用執政優勢影響行政體系。蘇貞昌答覆，學校跟政黨合辦活動不應該也不適當。