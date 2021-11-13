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公投發表會登場 國民黨「十箭齊發」槓民進黨國家隊

台灣新聞組／台北13日電
國民黨主席朱立倫（右）。（記者葉信菉／攝影） 葉信菉
國民黨主席朱立倫（右）。（記者葉信菉／攝影） 葉信菉

四大公投案首場電視意見發表會今天登場，經濟部高度關注的藻礁公投、重啟核四公投，經濟部長王美花、經濟部次長曾文生將親自上陣，經濟部粉絲團幾乎每天發文，加上蔡英文總統聲援，執政團隊全員出動。國民黨戰鬥藍明天將在台中舉辦六都接力大型宣講，黨主席朱立倫、前總統馬英九、中廣董事長趙少康等大咖將同台宣講。

首場公投發表會今天下午在華視舉行，依公投提案順序，最早登場的是重啟核四，由核能流言終結者創辦人黃士修擔任正方代表，經濟部次長曾文生擔任反方。接著依序為反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁。發表會將同步於中選會的網站直播。

對於重啟核四公投引發藍綠爭辯，朱立倫昨說，沒有核安就沒有核電，但現階段其他能源還無法足夠供應時，民進黨2025非核家園政策也絕對達不到，為確保台灣經濟，還是必須使用核電，「這是我們對於台灣確保經濟發展的一個承諾」。

馬英九指出，核四應該要重啟，主因避免缺電，第二要避免電價上漲，第三要減少空汙，第四要維護國家安全。至於監察院在公投前夕糾正核四案，馬說，「我也覺得有點怪怪的」。

除了戰鬥藍，國民黨也規畫「十箭齊發」，今、明兩天就有66場全台宣講。「十箭齊發」是指黨籍立委、縣市首長、縣市議員、鄉鎮市長、中常委、中央委員、黨代表、黨中央公投宣講團、青年民主戰隊與並並肩作戰的公民團體。

經濟部臉書粉絲團一向以做圖文、哏圖為名，在公投戰役中，小編們卯足全力，幾乎一天一發文。11月起，經濟部臉書粉絲團用藻礁公投、重啟核四公投相關圖文穿插，占了粉絲團貼文的九成。

不過，當初藻礁公投連署時，經濟部粉絲團也採同樣戰術，最後卻「意外」造成反效果，這次再度傾全力應戰，也引來大量支持公投正方的網友留言指正。

公投 藻礁 馬英九

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