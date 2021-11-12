台宏建交80周年 宏都拉斯總統12日四度訪台

宏都拉斯總統葉南德茲（右二）伉儷等訪台，訪問團晚上抵達桃園國際機場，由外交部次長俞大㵢(右一)代表在B9國賓門迎接訪問團，一行人一起透過媒體的鏡頭揮手向民眾致意。記者鄭超文／攝影

今年是台灣 與宏都拉斯共和國建交80周年，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alvarado）伉儷等應我國政府邀請訪台，訪問團搭乘聯合航空UA-871在12日晚上7時41分抵達桃園國際機場，由外交部次長俞大㵢代表在B9國賓門迎接總統伉儷，兩人手碰手代替握手，葉南德茲隨然沒有致詞，但是一行人一起向媒體揮手致意，隨後搭車前往下榻處休息。總統將於13日上午在總統府與葉南德茲進行會晤。

總統府發言人張惇涵12日表示，蔡英文 總統代表台灣政府及人民，誠摯歡迎台灣友邦元首率團來訪，葉南德茲的3位子女目前也都在台灣工作或求學；尤其今年適逢中華民國與宏都拉斯建交80周年，葉南德茲的率團來訪，格外具有重要意義。長期以來，兩國在經貿、公衛、教育、社福、基礎建設、婦女賦權，以及農漁業等各項領域皆有緊密合作關係；而在葉南德茲主政下，兩國合作的範圍更加廣泛，友好情誼更為提升。

外交部表示，本次訪團成員另包括宏國總統府秘書長卡多納夫婦、外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）夫婦、外交部長羅薩雷斯夫婦、財政部 長馬塔夫婦、總統府新聞部長卡絲媞優等重要官員共11人，期盼透過此次葉南德茲的來訪，讓兩國的友好邦誼更為深厚，合作關係更為深化。

外交部表示，葉南德茲伉儷訪台期間將會晤蔡英文，彼此祝賀台宏建交80週年，並接受蔡英文款宴；葉南德茲另將見證羅薩雷斯外長接受台灣政府頒贈「大綬景星勳章」、參加外交部歡迎晚宴、參訪中美洲銀行（Central American Bank for Economic Integration, CABEI）駐台國家辦事處等。

此行是葉南德茲第四度訪問台灣，葉南德茲在2010年9月時，就以國會議長身分偕夫人訪台，2014年當選總統後，曾於2015年7月及2016年10月以總統身分率團赴台訪問，2016年10月再度應邀率團赴台國是訪問，蔡英文更舉行上任後第一個軍禮歡迎葉南德茲，如今蔡英文又在葉南德茲執政8年即將卸任前，再度邀請他到訪，更顯台宏雙方邦誼穩固。