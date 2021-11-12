醜化陳時中影片隔年才外流 被指是政治鬥爭

衛福部長陳時中飲酒影片中，站在正崴集團董事長郭台強（右）身邊的女子，被肉搜出是穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。（視頻截圖）

衛福部長陳時中 高歌喝酒影片在網路瘋傳，與會人士個個「來頭不小」，除了正崴集團董事長郭台強、曾收回扣及浮報健保費的醫師陳識中，還有穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。其中最受關注就是在福建黨政關係扎根頗深的陳曉蓁，她不但當上中國大陸公務員，掛名福建平潭招商局副局長，甚至加入平潭區婦聯會兼職副主席。

對於陳時中影片惹議，高雄某大學劉姓教授昨坦承是他邀約陳時中與會，他說，在場女生絕不是女侍，若有此事，他願捐1億元台幣辭教職。劉姓教授說，餐會場合是去年6月初，地點在台北市一家義式餐廳，當天是結拜兄弟「蛇會」聚餐，是一票生肖屬蛇好友，橫跨學商界，在場多是上市櫃老闆、藍營金主。

為何相隔一年多年影片外流？劉姓教授說，很明顯就是政治鬥爭，惡意要醜化陳時中，影響仕途。當天現場氣氛熱絡，很多人都有拍照，影片可能是一名女賓客拍攝，出發點應是留念沒惡意，為何流到有心人士手中，已經不可考。

網友起底，陳時中嗨唱時，站在郭台強身邊倒酒的漂亮女士就是陳曉蓁。她在福建台商圈名氣不小，由於大陸在平潭成立對台綜合實驗區，嵐台企業與企業家聯合會就藉由設立台灣 農漁產品免稅交易市場，透過嵐台高速貨運航線，定期對台採購與招商。

2019年，當時高雄市長韓國瑜上任後，「台北快輪」從高雄港開通貨運直航到福建平潭，當時滿載有數百噸台灣鳳梨、火龍果、秋刀魚等蔬果水產的1500萬元台幣採購大單，就是嵐台企業與企業家聯合會負責採購，陳曉蓁即現身高雄港啟航典禮。

國民黨人士認為，正值民進黨剛通過2022縣市長初選提名 條例，蔡英文總統掌握六都提名生殺大權，早已掀起綠營內部角力，有派系為了拉下陳時中，「釋出」參選門票和衛福部長大位，讓權力重分配。

國民黨團書記長陳玉珍也認為，陳時中此次影片以是一年多前的事情，卻到這時候才傳出來，代表有心人早拿到影片，只是存著「留中不發」，結果王必勝外遇數年，結果再傳出將升官前夕被爆料，緊接著就是陳這次的影片，背後政治鬥爭操作鑿斧痕跡深。