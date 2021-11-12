我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國通膨飆升 學者：很大機率會持續到明年

複製拿破崙老戲碼 習自我加冕「新時代第一代領導人」

醜化陳時中影片隔年才外流 被指是政治鬥爭

台灣新聞組／台北12日電
衛福部長陳時中飲酒影片中，站在正崴集團董事長郭台強（右）身邊的女子，被肉搜出是穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。（視頻截圖）
衛福部長陳時中飲酒影片中，站在正崴集團董事長郭台強（右）身邊的女子，被肉搜出是穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。（視頻截圖）

衛福部長陳時中高歌喝酒影片在網路瘋傳，與會人士個個「來頭不小」，除了正崴集團董事長郭台強、曾收回扣及浮報健保費的醫師陳識中，還有穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。其中最受關注就是在福建黨政關係扎根頗深的陳曉蓁，她不但當上中國大陸公務員，掛名福建平潭招商局副局長，甚至加入平潭區婦聯會兼職副主席。

對於陳時中影片惹議，高雄某大學劉姓教授昨坦承是他邀約陳時中與會，他說，在場女生絕不是女侍，若有此事，他願捐1億元台幣辭教職。劉姓教授說，餐會場合是去年6月初，地點在台北市一家義式餐廳，當天是結拜兄弟「蛇會」聚餐，是一票生肖屬蛇好友，橫跨學商界，在場多是上市櫃老闆、藍營金主。

為何相隔一年多年影片外流？劉姓教授說，很明顯就是政治鬥爭，惡意要醜化陳時中，影響仕途。當天現場氣氛熱絡，很多人都有拍照，影片可能是一名女賓客拍攝，出發點應是留念沒惡意，為何流到有心人士手中，已經不可考。

網友起底，陳時中嗨唱時，站在郭台強身邊倒酒的漂亮女士就是陳曉蓁。她在福建台商圈名氣不小，由於大陸在平潭成立對台綜合實驗區，嵐台企業與企業家聯合會就藉由設立台灣農漁產品免稅交易市場，透過嵐台高速貨運航線，定期對台採購與招商。

2019年，當時高雄市長韓國瑜上任後，「台北快輪」從高雄港開通貨運直航到福建平潭，當時滿載有數百噸台灣鳳梨、火龍果、秋刀魚等蔬果水產的1500萬元台幣採購大單，就是嵐台企業與企業家聯合會負責採購，陳曉蓁即現身高雄港啟航典禮。

國民黨人士認為，正值民進黨剛通過2022縣市長初選提名條例，蔡英文總統掌握六都提名生殺大權，早已掀起綠營內部角力，有派系為了拉下陳時中，「釋出」參選門票和衛福部長大位，讓權力重分配。

國民黨團書記長陳玉珍也認為，陳時中此次影片以是一年多前的事情，卻到這時候才傳出來，代表有心人早拿到影片，只是存著「留中不發」，結果王必勝外遇數年，結果再傳出將升官前夕被爆料，緊接著就是陳這次的影片，背後政治鬥爭操作鑿斧痕跡深。

陳時中 台灣 提名

上一則

監院加入反公投國家隊 敏感時間點刻意護航？

下一則

鐵凳砸同袍 嗆「還有下次」 瑪莎惡少黑料被起底

延伸閱讀

春節檢疫再改7+7 台商：今年回家好難

春節檢疫再改7+7 台商：今年回家好難
被質疑三級警戒沒戴口罩唱歌喝酒 陳時中親自回應了

被質疑三級警戒沒戴口罩唱歌喝酒 陳時中親自回應了
新聞評論／超前部署變吊車尾 陳時中還在推拖拉

新聞評論／超前部署變吊車尾 陳時中還在推拖拉
黑白集／看這塊「衛福布」 遮合約、擋疫苗、護炒股

黑白集／看這塊「衛福布」 遮合約、擋疫苗、護炒股

熱門新聞

王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台灣退役上將夏瀛洲。圖／取自夏瀛洲臉書網頁

台退將夏瀛洲稱「解放軍有權巡西南空域」 台國防部發聲了

2021-11-07 13:10
台大機械系最新系服出爐，超簡約設計引起話題。 (圖擷自台大機械系學會臉書)

台大機械系「笑中帶淚」系服爆紅 網敲碗：快開放訂購

2021-11-09 11:01
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

2021-11-07 09:37

超人氣

更多 >
紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵
膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺
拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了
曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸
上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…