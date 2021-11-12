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藍嗆下台 陳時中反問「是喝酒要下台還是唱歌要下台」

台灣新聞組／台北12日電
網路傳出指揮中心指揮官陳時中參加一場聚會高歌、喝酒的影片，陳時中在記者會上主動澄清，該場活動並非三級警戒期間，日期錯置希望不要再發生。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）
網路傳出指揮中心指揮官陳時中參加一場聚會高歌、喝酒的影片，陳時中在記者會上主動澄清，該場活動並非三級警戒期間，日期錯置希望不要再發生。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

對於網路瘋傳喝酒歡唱影片，衛福部長陳時中昨天在防疫記者會主動澄清，該場活動並非在三級警戒期間，盼日期錯置的影片不要再轉傳；他還指出，訊息日期錯置是「假新聞」，澄清後若再轉傳或錯置，將請法制組處理，「請傳的人特別注意」。行政院長蘇貞昌說，有心人將影片造假是在防疫期間，非常惡劣，藉以打擊認真的防疫團隊。

從衛福部醫福會執行長王必勝到陳時中被連環爆料，是否有人別有意圖？陳時中昨說，「確實有這樣的感覺」，但沒證據不能做此指控。至於國民黨主席朱立倫批評，若是國民黨官員早下台，陳時中嗆辣反問，不知道朱的標準，「是喝酒就要下台？還是唱歌就要下台？」

不過，針對該影片的活動地點、參與人員，陳時中皆避重就輕；對於被爆料曾在室內抽菸，陳時中稱不記得當天有沒有抽菸。他也說，最早出來影片說在三級警戒期間唱歌、喝酒，與事實不符，這場活動是去年6月15日，因56天零確診開始解封而受邀。

陳時中說，該場合是一個例會，「帶我去的人說想要跟我加油打氣，我就抽空去了」，除邀請者外，其他人都是第一次見面，也只有禮貌上講個話，「不認識也不方便干涉人家的客人是誰」；當時氣氛高漲，主持人要求他致詞、唱歌，他都沒拒絕，但當天都有保持安全距離。

至於地點，陳時中說，不是大同區或大安區，更不是招待所，只是一般餐廳。但在場女性是否為女陪侍？他跳過未答。

陳指出，這一年多來每場活動講完話幾乎都要唱歌，未來這類歡唱、喝酒影片可能會陸續流出，如果唱得不好請多包涵；他不是專業藝人，動作只有一招，他跟歌手詹雅雯合唱時就是那個姿態，不是故意吊兒啷噹，動作不好讓大家「見笑了」。

陳時中 防疫 國民黨

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