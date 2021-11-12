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女陪侍宴飲？陳時中無罩喝酒K歌 恐違廉政倫理

台灣新聞組／台北12日電
衛福部長陳時中（右二）飲酒影片中，出現不少女生陪著喝酒唱歌。（視頻截圖）
衛福部長陳時中（右二）飲酒影片中，出現不少女生陪著喝酒唱歌。（視頻截圖）

衛福部長陳時中飲酒唱歌影片在網路瘋傳，國民黨昨晚指出，陳時中「無罩喝酒嗨歌」，涉嫌違反防疫、菸害防制、公務員利益迴避等「三大罪狀」，明顯不適任，應立即道歉並辭職下台。法務部廉政署廉政官指出，公務員不得涉足有女服務生陪侍的營業場所，目前事實不明，但陳時中有向長官報備的義務。

陳時中被爆料違法於室內吸菸，讓董氏基金會的電話昨天被打爆，盼出面抵制。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，部長是最熟悉菸害防制法的人，若帶頭違法一定要罰最高的1萬台幣，但她相信，陳不會故意違法，相信是意外或鬆懈，呼籲大眾不要指責菸癮者，而是要合力對抗菸商，杜絕電子煙及加熱菸。

衛福部國健署表示，部長若違反規定可由地方衛生局稽查、開罰，但爆料影片未見部長抽菸，如果只是轉述有在室內抽菸，不僅難開罰，且此舉將是「擾民」。

國民黨主席朱立倫說，陳時中這件事很令人搖頭，中華民國閣員竟可在有女陪伴的場合與環境有這樣情況，「若是國民黨，早就已經下台」。

來源：聯合新聞網

國民黨文傳會主委凌濤表示，陳時中涉及不當宴飲事證明確，擔任指揮官卻親身示範「防疫破口」，身為閣員出入疑有女陪侍場所，以及違反廉政倫理規定之虞，脫序行為已讓指揮中心公信力盡失。凌濤說，飲宴影片中人，被披露疑在對岸政務機關任職，是否涉「政治統戰」，陳須嚴正說明，調查局須介入調查。

他也說，公務員廉政倫理明確規範，公務員受邀飲宴應酬不宜出入有女陪侍特種場所，更不得參加與其職務有利害關係應酬，但陳時中不僅出入不當宴飲場合，涉及職務利害關係，還失控玩嗨，政風單位應立刻介入調查。

國民黨立委鄭麗文質疑，影片中大讚「部長好酒量」的醫師陳識中，2008年任北市聯醫心臟內科主任期間，辦理心血管照顧中心醫療儀器及設備租賃等招標案收回扣，遭新北地院依貪汙治罪條例重判12年，自行開業又浮報健保費，陳時中恐有違反利益迴避的問題。

民眾黨立委蔡壁如表示，去年5月，陳時中還在宣傳防疫新生活，要求室內要保持1.5公尺社交距離、要有隔板、戴口罩，自己卻沒遵守，「政務官必須要以身作則，不要迴力鏢一直回到身上來」。

衛福部長陳時中（右）飲酒影片中，大讚「部長好酒量」的男子，是曾涉嫌浮報健保費的醫...
衛福部長陳時中（右）飲酒影片中，大讚「部長好酒量」的男子，是曾涉嫌浮報健保費的醫師陳識中（左）。（視頻截圖）

陳時中 國民黨 防疫

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