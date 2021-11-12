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綠委疑中共散播陳時中影片 網友打臉神邏輯

台灣新聞組／台北12日電
衛福部長陳時中飲酒唱歌飲片在網路瘋傳，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳（中）與立委蔡易餘（左）、黃世杰（右）召開記者會，表示這則影片最早出現在微博帳號，是中國假訊息亂台。（記者許正宏／攝影）
衛福部長陳時中飲酒唱歌飲片在網路瘋傳，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳（中）與立委蔡易餘（左）、黃世杰（右）召開記者會，表示這則影片最早出現在微博帳號，是中國假訊息亂台。（記者許正宏／攝影）

衛福部長陳時中去年6月喝酒唱歌的42秒影片近日流傳，民進黨立院黨團昨把矛頭指向對岸，還說影片最早是從中國大陸的微博發出，甚至其中一個微博還獲得2021年廣東網路文明宣傳大使，質疑動機不單純，要求國安局注意。但此言論立刻被網友打臉，指前天下午就收到影片，比微博還早，綠營企圖推給中共的神邏輯，令人匪夷所思。

民進黨立院黨團昨開記者會，幹事長劉世芳表示，影片是在去年6月拍的，而且不少影片版本還出現簡體字幕，恐怕是對岸為了亂台所為。民進黨立委蔡易餘更指出，這部影片最初源頭是10日下午微博「台灣傻事」帳號所PO的影片，後來在爆料公社播出，接著就傳開，藍營以及想攻擊陳時中的人，就開始發動攻勢。

來源：聯合新聞網

民進黨立委也再追出一個叫「孤烟暮蟬」的微博，幾乎同個時間PO出影片，這個博主還獲得到2021年廣東網路文明宣傳大使，連聘書也都拿到了。蔡易餘指出，現在查出可能來自中共官方網軍，要求國安局嚴正注意，是否為中國要利用假消息，來打擊台灣人對陳時中領導指揮中心的信任，重點是為何要在這個時機點由中共網軍來發動？

對於綠營搬出抗中保台幫陳時中解釋，有網友表示，前天下午約5時，南部的友人就以LINE轉傳了這段45秒的影片，但沒有任何文字敘述、或指出影片中的人物、日期與地點等，許多朋友不久也陸續收到，可見是先在全台瘋傳，綠委指控大陸微博主在下午6時PO出影片是源頭，根本不正確。

微博 陳時中 民進黨

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