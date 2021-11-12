監院加入反公投國家隊 敏感時間點刻意護航？

行政院長蘇貞昌日前開講「四個不同意 台灣更有力」公投說明會。(記者曾吉松／攝影)

監察院11日大動作公布核四仲裁案調查報告，整場記者會主軸，一言以蔽之，就是馬政府時代的經濟部稱核四安全無虞，實則不然。年底四大公投 案投票在即，監院對該案調查長達兩年，在此敏感時間點結案，有無刻意護航成為「反公投國家隊」，恐已經是司馬昭之心。

監委指稱，此時開記者會並無政治考量，卻也透露為了此案，最近都加班到深夜。但若非為了趕在特定時間前完成調查報告，又何來天天加班的必要？這並非一句「該案已經多次展延調查期限了」能自圓其說。

過去疫情期間，監察院面對當今執政黨防疫有無疏失，未曾聽聞監委徹夜辦案，倒是負責調查疫苗 採購的監委表示，政府取得疫苗不易，可以諒解；但當調查對象變成前朝政府，監院糾正卻是來得如此剛好，讓綠營反對重啟核四公投找到突破施力點，進一步裂解在野對四大公投的攻擊力。

撇開政治面，從實質面來看，重啟核四公投案領銜人黃士修指出，仲裁案台電求償奇異 公司主要是因為有些測試是台電人員執行的，因此要求奇異公司支付此人工費，此與監察院主張仲裁案揭露核四不安全的調查報告方向不同，雙方對核四DCIS系統的認知更是南轅北轍。監院大動作開記者會，民眾未釋疑，對核四繼續霧裡看花。

核四是公共議題，監察院揪出核四仲裁案缺失亦是本於職權，但歷時兩年的調查，選在公投衝擊執政黨之際大動作公布調查結果，對事實認定也少了一錘定音的重量級專家背書，只怕讓監察院再被質疑是出於政治動機。