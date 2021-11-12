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黑白集／兩岸兵戎未見 先演神曲對決

黑白集

兩岸尚未兵戎相見，先上演神曲對決。馬來歌手黃明志與澳籍歌手陳芳語合唱《玻璃心》，暗諷中國小粉紅，個人微博立刻被封殺。無獨有偶，對岸也發行一首《坐上那動車去台灣》，歌詞裡刻意標定2035年，當然也敲碎一地玻璃。

動車神曲確有洗腦神效，平鋪直敘不囉嗦。連中國大陸網民都酸，詞曲只有胡同串子廣場舞水平，卻很快在抖音、微博上竄紅。但2035年就要坐著動車去看阿里山、日月潭，掐指一算海底工程所需時間，攻台豈不就這幾年？表面深情款款，卻徹頭徹尾是首恐怖情歌。

嚴格說來，《玻璃心》不算台灣製造；黃明志、陳芳語都是外國人，算在台灣帳上有點無辜。但這首拿政治嘲諷入曲的流行歌，MV上線兩周點擊就破2000萬，被封「反中神曲」，對岸豈能安之若素？兩人辯稱沒指名道姓，但歌詞說人家熱愛「蝙蝠、果子貍」，畢竟自甘下流，與動車的恐怖格調相去不遠。

兩曲都不是無緣無故。大陸民心急統浪高，但眼下不是時候，於是編個曲子安撫大家。台灣抗拒不了中國崛起，只能靠酸人家兩句，免得自己更脆弱的玻璃不知要先碎幾回。

問題在，兩岸的尖銳對峙，無法用自嗨歌曲解決。台灣政客每天嘴砲反中，北京當局只懂軍機繞台，拆不了彈的危局，引爆只是剛好！

台灣 中國 微博

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