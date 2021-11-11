黑白集／看這塊「衛福布」 遮合約、擋疫苗、護炒股

政府買到即期疫苗 ，可能沒打完就過期。民眾黨立委賴香伶去調閱採購資料，發現合約條文有三分之一被塗黑，違約責任部分更有半數以上被遮蔽。她慨嘆，這根本是在敷衍立委，讓國會無法監督。

蔡政府不是標榜「透明治理」嗎，為何連合約都遮遮掩掩，有什麼見不得人？這倒不奇怪，衛福部已是此中慣犯。例如，「3+11」的決策，陳時中 硬拗沒有會議紀錄；去年採購BNT，是哪位吳姓立委擋下東洋談妥的合約；又是誰在幕後護航，幫高端把股價炒得半天高？重重疑點，全被這塊又黑又大的「衛福布」蓋得密不透風。

當年洪仲丘死於軍中，國防部被稱為「國防布」。而今，台灣 有848人染疫亡，1045人接種後喪命。這塊「衛福布」比起「國防布」有過之而無不及，這個帳要怎麼算？

買到即將過期的疫苗，柯文哲罵指揮中心官員「智商70」。他錯了，這種事無關智商，恐怕是心、膽指數太高。若非心、膽有問題，正直的官員怎麼會虛擲公帑而面不改色？陳時中說，這批AZ打不完「在所不惜」；正是黑官才說得出的俏皮語。

這塊「衛福布」有多大，從它包山包海控制百姓、幫高端打造橋接、擋民間捐疫苗、阻在野黨查真相，卻放縱自己濫權為所欲為。結論是：衛福布完勝國防布。