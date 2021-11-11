蘇貞昌臉書比官網活躍 挨批公帑造神

行政院長蘇貞昌個人臉書經營活躍。（取材自臉書）

立法院內政委員會昨天審查行政院明年度總預算 ，國民黨 立委林思銘質疑，對照行政院長蘇貞昌個人臉書 活躍，行政院官方臉書點閱率卻慘不忍睹，質疑政院濫用公帑造神，藍營立委紛提案砍預算。

針對政院編列4400萬元(台幣，以下同)「新聞傳播業務」預算，國民黨立委林為洲、林文瑞、吳怡玎分別提出刪減或凍結案，林思銘則主張直接減列1000萬元，其餘凍結二分之一。最終朝野決議，凍結新聞傳播業務預算200萬元，待提出書面報告後始得動支。林為洲並提醒，宣傳政策必須謹守分際，小編做哏圖拿給民進黨立委用來攻擊在野黨的事件，不能再發生。

林思銘指出，政院小編努力跨足經營「蘇貞昌」個人粉絲頁，行政院官方臉書專頁內容不僅貧乏，點閱率更慘澹，兩者粉絲數相差近八倍。而蘇院長臉書大量使用公務拍攝的影音、照片，交由機要、臨時人員製作圖文。他質疑，用公家的人、公家的錢，竟都在為蘇貞昌個人宣傳，連政院官網都搞得好像競選官網一樣，簡直在造神。

行政院發言人羅秉成答詢表示，新媒體時代借助各種社群平台宣傳政策，早在馬政府時期就這樣做，相關資訊重點都是公務政策宣導使用；因蘇院長臉書粉絲數較多，點閱相對高，政院官網追蹤數近幾年來也有提升，但內容、頁面「或有再強化的必要」。