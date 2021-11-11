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蘇貞昌臉書比官網活躍 挨批公帑造神

記者鄭媁／台北11日電
行政院長蘇貞昌個人臉書經營活躍。（取材自臉書）
行政院長蘇貞昌個人臉書經營活躍。（取材自臉書）

立法院內政委員會昨天審查行政院明年度總預算國民黨立委林思銘質疑，對照行政院長蘇貞昌個人臉書活躍，行政院官方臉書點閱率卻慘不忍睹，質疑政院濫用公帑造神，藍營立委紛提案砍預算。

針對政院編列4400萬元(台幣，以下同)「新聞傳播業務」預算，國民黨立委林為洲、林文瑞、吳怡玎分別提出刪減或凍結案，林思銘則主張直接減列1000萬元，其餘凍結二分之一。最終朝野決議，凍結新聞傳播業務預算200萬元，待提出書面報告後始得動支。林為洲並提醒，宣傳政策必須謹守分際，小編做哏圖拿給民進黨立委用來攻擊在野黨的事件，不能再發生。

林思銘指出，政院小編努力跨足經營「蘇貞昌」個人粉絲頁，行政院官方臉書專頁內容不僅貧乏，點閱率更慘澹，兩者粉絲數相差近八倍。而蘇院長臉書大量使用公務拍攝的影音、照片，交由機要、臨時人員製作圖文。他質疑，用公家的人、公家的錢，竟都在為蘇貞昌個人宣傳，連政院官網都搞得好像競選官網一樣，簡直在造神。

行政院發言人羅秉成答詢表示，新媒體時代借助各種社群平台宣傳政策，早在馬政府時期就這樣做，相關資訊重點都是公務政策宣導使用；因蘇院長臉書粉絲數較多，點閱相對高，政院官網追蹤數近幾年來也有提升，但內容、頁面「或有再強化的必要」。

臉書 預算 國民黨

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