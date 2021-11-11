黨政軍退出校園？民進黨在大學辦研習 藍批雙標、慣犯

民進黨 新北市黨部日前與台北大學合作開辦公共政策研習班。國民黨 文傳會副主委林家興批評，民進黨日前想把公投 說明會辦在中央大學時就引發風波，未料現在又將黑手伸入台北大學，無視政黨與校園的分際，綠營過去高唱「黨政軍退出校園」，但現在的做法根本就是自打臉，不但雙標、更是慣犯。

民進黨新北市黨部發出聲明回應，「2021年公共政策研習班」是純粹的公共政策事務研討課程，推廣教育不應分黨派，勿以小人之心度君子之腹。

林家興指控，綠營過去高唱「黨政軍退出校園」，但現在的做法根本就是自打臉，不但雙標、更是慣犯，原來「政治退出校園」原來看的是顏色。

國民黨發言人江怡臻指出，該張研習班海報原標明主辦單位是「民進黨新北市黨部」和台北大學；講師名單包括民進黨基隆市長林右昌、台北市議員擬參選人「口譯哥」趙怡翔、民進黨新北市議員何博文，政治色彩濃厚。

江怡臻說，從民進黨報名簡章的不同版本顯示，這個研習班像是要排除學生和一般民眾，只開放給民進黨籍的里長和投身政治事務的黨員報名，簡章內還寫道，「全程出席者，將由台北大學頒發結業證書」，根本就是大踩校園與政治的分界線。

江怡臻細數民進黨近年玷汙校園作為，2008年頒發「駐校青年代表」證書、2017年台北市建國中學出現「民主進步黨青年營」海報、今年10月28日民進黨規畫中央大學舉辦公投說明會，到最近一次的台北大學事件，她說，在在顯示民進黨先前「政治退出校園」的承諾只是虛晃一招。

中時署名評論指出，民進黨喊出「政黨退出校園」後，國民黨果真將羽翼撤出校園，這本就是民眾所樂見；但民進黨徒卻趁勢大舉布建勢力，幾十年來，校園儼然成為民進黨禁臠，校園前門拒狼，後門引虎，早已成為一片綠油油的山寨。