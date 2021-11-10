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王必勝承認婚外情 稱與林小姐結束了 妻：還不能原諒他

台灣新聞組／台北10日電
王必勝承認有婚外情。(本報資料照片)
王必勝承認有婚外情。(本報資料照片)

抗疫英雄、衛福部醫福會執行長王必勝日前被周刊直擊，一個月內九次進出林姓女護理師家，兩人還疑似育有一名幼女。不倫戀遭踢爆後，王必勝一直迴避媒體採訪，相隔兩周後終於打破沉默，與任職台北榮總神經醫學中心癲癇科主任的妻子尤香玉一同接受媒體專訪。王必勝首度坦承與林女是「不適當、不應該的關係」，強調與林小姐關係「結束了」。

鏡週刊報導，疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝上月26日被踢爆不倫戀，直擊他一個月內九度開車前往林姓護理師住處，還載著護理師母女一同出遊，三人親密互動就像一家人。王必勝剛開始僅承認與林女是認識很久的同事，但否認兩人交往、也絕非婚外情。

事件曝光後引發社會高度關注，王必勝次日在臉書為「個人私領域事務處理不當」公開致歉，之後即迴避所有媒體採訪，並減少在公開場合露面。

據報導，緋聞事件曝光12天後，被媒體戲稱「神隱」的王必勝終於打破沉默，與妻子尤香玉醫師一同接受專訪。他一開口，便承認與林小姐是「不適當、不應該的關係」。

丈夫因防疫出名，導致家事受矚，尤香玉說她不後悔，「因為我知道他的工作影響很大。」

談到兩人婚姻近來出現的巨大震撼，尤香玉說，他們家庭生活正常，自己「真的完全不知道」丈夫的那段關係；直到新聞出刊前一天、王必勝接到查證電話後，她才被王告知此事，此事對她傷害很深。「我現在沒有原諒王醫師。」

外界用「正宮」稱呼她，甚至影射她長年容忍這段婚外情，尤香玉說，自己沒有隱忍，也沒有容忍，更沒有為了一個正宮的位置、名分而委屈求全。尤香玉坦言：「我非常不喜歡媒體跟網路上說我是正宮。」她語調平緩地表示，「正宮」是很封建的名詞，現在夫妻在婚姻關係中是平等的，沒有誰隸屬於誰。

尤香玉強調，自己現在沒有原諒王必勝，此次受訪，本意也不是要告訴大家「我原諒我先生，你們也要原諒他」。但她重申婚姻關係牽扯複雜，「後面我要怎麼做，那是我的隱私，我也沒有義務告訴我不認識的人。」

王必勝第一時間否認婚外情，隔天卻在臉書貼文，為「私領域事務處理不當」道歉。（取材...
王必勝第一時間否認婚外情，隔天卻在臉書貼文，為「私領域事務處理不當」道歉。（取材自臉書）

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