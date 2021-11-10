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黑白集／中點名懲戒 水牛伯沒想再選 蘇中山也會害怕

言論部一
行政院長蘇貞昌被北京列台獨頑固分子「懲戒」名單，被網民戲稱穿起「孫中山救生圈」。(中央社)
行政院長蘇貞昌被北京列台獨頑固分子「懲戒」名單，被網民戲稱穿起「孫中山救生圈」。(中央社)

中共開出「台獨頑固分子清單」，點名「懲戒」蘇貞昌、游錫堃和吳釗燮。游、吳皆自炫這是「殊榮」，蘇貞昌只說不受恐嚇，隔天竟引用民國史，指「袁世凱稱帝時，孫中山到北京也沒被抓」，嗆中國比民國初年還野蠻，要習近平「好好參考」。台灣網民戲稱：「蘇中山」出世！

蘇揆口出惡言是日常，這回抬出孫中山對習近平「曉以大義」，令人聯想起兩岸領導人國慶談話。習談辛亥革命，凸顯兩岸歷史連結；蔡則幫中華民國減壽，斬斷法統牽連。蘇貞昌用歷史紐帶回應「台獨勳章」，這是唱那齣？

孫袁北京會談，兩人處於蜜月期，簽署聯合聲明。後來袁氏稱帝，孫文因二次革命失敗被袁通緝，藏身日本。昌仔收起武勇，對中共撥弄孫袁「共商國是，同促民國」舊曲，弦外之音令人玩味。他不忘顧及台獨民粹，篡改會談歷史批中共野蠻，兩面演戲著實辛苦。

「蘇中山」用心，被老友游錫堃點破。水牛伯稱「沒想再參選」，要國台辦別費心，直指中共懲戒殺傷力所在：禁止台獨關聯企業和金主在陸牟利。名嘴立馬翻出蘇巧慧政治獻金名單，大金主無不投資大陸，恐危及蘇揆問鼎之志。

面對中共威脅，蔡政府要年輕人「我死則國生」，蘇揆倒穿起「孫中山救生圈」。掃帚之勇，不過如此。(轉載自聯合報)

中共 北京 習近平

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