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新聞評論／蔡政府口喊挺年輕人 卻當「韭菜」割

聯合報社論
國防部日前宣布教召新制，原本5天的教召延長為14天，且訓練強度大幅加重，引發年輕族群反彈。(本報資料照片)
國防部日前宣布教召新制，原本5天的教召延長為14天，且訓練強度大幅加重，引發年輕族群反彈。(本報資料照片)

國防部宣布教召新制，原本5天的教召延長為14天，且訓練強度大幅加重，引發年輕族群反彈。事實上，擴大教召只是眾多不平情緒來源之一，也是年輕族群困境的冰山一角。選舉時被民進黨當成選票提款機，遇到問題時卻被忽視甚至犧牲，才是年輕世代相對剝奪感的主要根源。

2016及2020兩次大選，民進黨是靠年輕族群勝選。蔡英文首度當選總統，是太陽花運動後一系列的「青年覺醒」和社會運動推波助瀾；她連任成功，則是藉內外因素成功炮製「亡國感」。這兩次大選，年輕族群非但是選票提供者，更在議題塑造下擔任攻城槌的角色。也因此，蔡總統對年輕族群開出一張張的支票，讓他們感到備受眷顧。五年多過去，不少承諾成了空頭支票，有些政策則讓年輕人成了邊緣人。

之所以擴大教召，主要是蔡政府「反中」政策造成兩岸緊張，台海成為潛在戰爭熱點。美國口頭上雖支持蔡政府立場，卻也要求台灣應加強自身防衛能力。這樣的大形勢變化，讓原本免於兵役牽制的年輕人又得扛起兩岸軍事衝突的第一線責任。除了擴大教召，國防部長邱國正稱正認真思考延長兵役，甚至連恢復徵兵亦可討論，原因在此。

撇開教召及兵役不談，從經濟、社會各層面看，年輕族群的弱勢角色也顯然不見改善。從經濟面看，年輕人的薪資追不上房價和物價，以致不敢結婚、結婚不敢生孩子的越來越多。去年台灣新生人口創下16.5萬人的新低，首度出現人口負成長，今年情況將更糟。從政策面看，蔡政府的揮霍造成國債高抬，平均每人揹債25.4萬，都得由年輕世代償還。此外，勞保基金已面臨破產，年輕族群責任加劇，卻看不到未來。

在防疫政策中，年輕人也是被忽略的一群。以紓困方案為例，年輕人往往最難符合紓困條件；疫苗施打上，原本順序是由高齡打向低齡，但快輪到青壯年時，又跳過他們讓中學生優先。相對於綠營高官競相搶先施打，青壯世代變成了夾心餅乾。也難怪年輕人自嘲：「紓困沒有分，疫苗最後打，當兵排第一」。

這些挫折年輕世代的現象，有些是大環境所致，有些是政策影響，難以一概而論。但最令他們不平的是，多數年輕人在困境中掙扎，但「綠營青年」卻因站隊正確，成為新既得利益階級。例如，出身太陽花的林飛帆出任民進黨副秘書長，被稱為「林九萬」；一駐美就當上政治組長的「口譯哥」趙怡翔，現在大剌剌要回台參選。此外，有許多「覺青」成為綠營新貴，靠著特權開公司、拿標案、搶補助擔任側翼。綠色執政把年輕人分成「圈內人」與「圈外人」，圈內年輕人吃香喝辣，圈外人則被無視。

也難怪，無黨籍立委林昶佐和民進黨新北市議員何博文「沒當過兵」的消息傳出，會引起強烈的反應。教召新制出爐後，「替代役也應教召」的呼聲，就是針對服替代役的林飛帆而來。最諷刺的是，綠營呼喊「抗中保台」聲音最大的，都是這些免服兵役、一旦發生戰爭也不必上戰場的人。免服兵役的原因各有不同，但「用別人的鮮血捍衛自己的主張」，必然引發反感。

近年流行的「割韭菜」一詞，用來形容民進黨對待年輕族群的態度，相當傳神。民進黨用意識形態餵養年輕人，每逢狀況，都能將這些養分化為支持，一割再割。說穿了，「割韭菜」終是一種剝削和利用，年輕世代唯有認清這種壓榨關係，才能免於被予取予求。

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