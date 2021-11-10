新聞眼／藍綠背水一戰 市長選戰提前開打

顏寬恒代表藍參加台中市第二選區立委補選。(記者陳秋雲／攝影)

台中市第二選區立委補選正式開打，這場地方補選，藍綠都是背水一戰。綠營在陳柏惟罷免 一役敗北，四大公投戰線緊繃，補選萬一失敗，骨牌連倒，將衝擊執政根基。國民黨靠罷免扳倒「小綠」，若補選輸給「大綠」，將中止「戰鬥藍」復興氣勢。

中二選區這席立委，因為在地顏家備受矚目；剛落幕的罷免案，輸贏只差4000多票。綠營重整旗鼓，徵召林靜儀投入補選，長考多時的顏寬恒昨晚也宣布參選。

民進黨 在補選一役全力求勝，時間緊迫，卻捨在地耕耘多時的議員，由身兼民進黨主席的蔡總統徵召林靜儀參選，輔選幹部囊括正國會林佳龍、新潮流蔡其昌與基進黨陳柏惟，確保各派系出力，全面催出泛綠基本盤，與藍營一決勝負。

對民進黨而言，輸了罷免戰，四大公投民調不樂觀，一旦補選再失利，衝擊明年地方選舉。綠營勢將重押所有資源，傾全力打顏家，目前發動的攻擊只是開胃菜，顏寬恒也形容這仗已打得「萬箭穿心、血肉模糊」。

中二補選對剛接任的黨主席朱立倫，更沒有輸的空間，否則扳倒陳柏惟，卻把中二立委讓給民進黨，也將衝擊國民黨在台中的根基。至於顏寬恒，本屆立委輸給陳柏惟，補選一役若再輸給綠營，顏家重挫，下屆要拿回立委只怕難上加難；基層樁腳一旦鬆動，顏寬恒未來從政之路恐更艱辛。

為補選抬轎的台中市長盧秀燕、前市長林佳龍與立法院副院長蔡其昌，也讓市長選戰提早開打。盧秀燕挾高民調助選，對顏寬恒是加分；對有志更上層樓的林佳龍、蔡其昌，也有不能輸的壓力。中二牽動全市，好戲就要登場。