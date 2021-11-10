「上駟下駟說」 蘇貞昌嗆馬話人聽不懂 朱立倫批惡毒

國民黨黨主席朱立倫（圖）的「上駟下駟說」，遭蘇貞昌反嗆「不要把人跟馬比，馬講話人聽不懂。」（本報資料照片）

因應年底四大公投 ，藍綠白大混戰。民眾黨「民主戰車」昨在立法院旁正式亮相，強調對公投「兩好兩壞」基調不變。國民黨 抨擊民進黨 修法降低公投門檻時喊出還權於民，隔年又「奪權於民」，扼殺台灣民主。民進黨立院黨團則回擊，隨便用公投綁大選，反而危害人民公投權利。

國民黨由青年和年輕政治工作者共組「青年挺公投撐民主陣線」，發起人詹為元指出，公投因疫情延期，加上執政黨不斷混淆視聽，很多民眾不知道公投主題及投票日，盼透過「挺公投、撐民主」理念，向年輕朋友宣揚，公投應回歸理性價值與立場討論，不該因立場與政府相左就被民進黨綁架成「四個不同意」。

民眾黨秘書長謝立功與黨籍立委昨天帶頭宣講「護藻礁、反萊豬」兩好立場，高喊「人民真正作主，拒絕綠色威權」，嗆聲民進黨政府只顧黨意、無視民意。

對於中選會舉辦五場公投說明會，國民黨主席朱立倫不滿民進黨派出的人員如「下駟對上駟」，決定換將並邀蔡英文總統辯論，行政院長蘇貞昌昨受訪時反嗆，「每個人都是人才，不要把人跟馬比，馬講話人聽不懂。」

朱立倫昨與蔡總統都出席世界宗教博物館20周年館慶，刻意錯開到場時間。朱立倫再度透過媒體下戰帖，籲蔡不要躲在發言人和讀稿機後面；也嗆蘇貞昌不該用來源不明的「上駟下駟說」嘲諷及惡毒攻擊在野黨主席。蔡英文未談公投議題，也未受訪。