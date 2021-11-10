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蘇貞昌：核四公投若過須重啟 藍委拋建核五 蘇問蓋哪？

台灣新聞組／台北10日電
行政院長蘇貞昌（左）和經濟部長王美花（右）赴立法院備詢。（記者邱德祥／攝影）
行政院長蘇貞昌（左）和經濟部長王美花（右）赴立法院備詢。（記者邱德祥／攝影）

對於核四議題，行政院長蘇貞昌昨日答詢時表示，重啟核四公投若通過，依《公民投票法》規定，就要重啟。他也強調，距離公投日剩30多天，他昨日去宜蘭縣公投說明會，宜蘭鄉親對此緊張地要死。

蘇揆昨日與內閣成員赴立法院進行施政報告並備詢，國民黨立委翁重鈞質詢時，問及核四資產議題，並表示核四廠為政府2800億元資產，難道就成為呆帳？經濟部長王美花答詢，目前是封存，尚未做最後處置。

蘇揆也答詢表示，核四封存是在馬英九總統時代，這是事實，人民要看的不是核四的帳簿，而是要看是否危險或不危險，政府看的，則是重啟可能不可能。

對於翁重鈞表示他談的不是這個議題，不是要在這裡「相爭」，蘇揆表示，這可不是「相爭」，如果重啟核四公投通過，依「公投法」就要去重啟，這不只是辯論。

國民黨立委羅明才昨質詢時主張，朝野對核四沒共識，應規畫蓋核五電廠。蘇貞昌反問，「你認為要蓋在哪裡？」

王美花表示，確實有人在提下一代核能發展，主要是因為發現目前核廢料問題，要去做不同技術改進，這都還在概念形成當中，但「技術的發展，我們都有在掌握」。

蔡英文總統昨在民進黨Podcast頻道表示，重啟核四不會是台灣未來選項，因核四不安全，核廢料問題也尚未解決，北部主要縣市首長們也都公開表達不能接受核四重啟。

時代力量立委陳椒華說，經濟部當年核四安檢及公文登載不實，擁核學者觀點及論述錯誤恐誤導大眾，造成核安危機。鹽寮反核自救會總幹事楊木火至台北地檢署，告發經濟部前部長張家祝等人涉違反刑法第213條，「公務員明知為不實之事項，而登載於職務上所掌之公文書」。

針對四大公投案，本月13日起陸續舉辦五場電視意見發表會，反核方打出「網紅牌」，提出在網路有強大號召力的北市議員「呱吉」邱威傑、苗博雅等名單，盼爭取更多年輕人支持，還點名提倡「以核養綠」的前總統馬英九、行政院前院長江宜樺參加發表會，希望「正面對決」。

公投 馬英九 國民黨

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