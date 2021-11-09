我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

黑白集／老愛甩鍋馬英九 到底誰在執政？

黑白集
民進黨已經執政五年多，遇到問題仍不忘甩鍋馬英九。左為行政院長蘇貞昌，右為民進黨立委吳秉叡。（中央社）
民進黨已經執政五年多，遇到問題仍不忘甩鍋馬英九。左為行政院長蘇貞昌，右為民進黨立委吳秉叡。（中央社）

為反制四大公投，蔡政府與其側翼找到口徑一致的甩鍋法。對護藻礁案，說是「馬政府時代核定」；對重啟核四案，說是馬政府封存；對反萊豬案，說「馬時期就開放萊牛」；就連公投綁大選，也宣傳「馬英九當年說公投綁大選是亂大選」。這麼會拗，現在到底誰在執政？

這些說法，都是邏輯錯亂。「開放萊牛」與「全面開放萊豬萊牛」，顯然天差地遠；當年馬反對公投綁大選，是民進黨的提案如「防禦性公投」、「入聯」都是政治操作，無關政策。更別說核四封存，是因為林義雄絕食以性命為要脅。民進黨這樣作文章，完全禁不起考驗。

明知有問題，卻一再宣傳，目的只是要凸顯國民黨為反對而反對。但回顧這些歷史，凸顯的恰是民進黨的「雙標」特質。當年在野的民進黨對於護藻礁、反萊牛、公投綁大選，不都全力支持，當成訴求「國民黨下台」的槓桿？國民黨已經下台五年多，民進黨難道要證明自己當年只是騙選票嗎？

最荒謬的是，蔡政府如此大費周章，強調自己只是「藍規綠隨」；但如果這些國民黨都做了，幹嘛政黨輪替？尤其，蔡政府上下近日頻拿國民黨縣市首長、黨工對公投的不同意見為自己背書，企圖「以子之矛，攻子之盾」；實際上，只是凸顯其信念崩盤罷了。

公投 國民黨 民進黨

上一則

觀察站／北京提台獨清單 蔡政府炮製「協力者名單」？

下一則

爭取參選 黃瀞瑩自曝因「學姊」身分暴紅一度怕發臉書

延伸閱讀

馬習會6周年 馬英九憂兩岸情勢險峻籲「英習會」謀和

馬習會6周年 馬英九憂兩岸情勢險峻籲「英習會」謀和
新聞評論╱嗆朱立倫「改口供」 蘇貞昌耍嘴皮就能卸責?

新聞評論╱嗆朱立倫「改口供」 蘇貞昌耍嘴皮就能卸責?
天然氣占比50%靠進口 馬英九批非核家園恐釀國安危機

天然氣占比50%靠進口 馬英九批非核家園恐釀國安危機

馬習會6周年 馬英九：6年前的今天沒人認為兩岸會開戰

馬習會6周年 馬英九：6年前的今天沒人認為兩岸會開戰

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
為求經濟復甦，台積電創辦人張忠謀直言，第一要務是「商務旅遊要恢復」，指揮中心發言人莊人祥鬆口說，商務旅遊會再研擬，有可能提早開放。圖為桃園國際機場入境旅客。(記者季相儒／攝影)

張忠謀喊話後 台入境檢疫可望放寬 商務旅遊先行

2021-11-03 02:24
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

2021-11-07 09:37

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問