黑白集／老愛甩鍋馬英九 到底誰在執政？

民進黨已經執政五年多，遇到問題仍不忘甩鍋馬英九。左為行政院長蘇貞昌，右為民進黨立委吳秉叡。（中央社）

為反制四大公投 ，蔡政府與其側翼找到口徑一致的甩鍋法。對護藻礁案，說是「馬政府時代核定」；對重啟核四案，說是馬政府封存；對反萊豬案，說「馬時期就開放萊牛」；就連公投綁大選，也宣傳「馬英九當年說公投綁大選是亂大選」。這麼會拗，現在到底誰在執政？

這些說法，都是邏輯錯亂。「開放萊牛」與「全面開放萊豬萊牛」，顯然天差地遠；當年馬反對公投綁大選，是民進黨 的提案如「防禦性公投」、「入聯」都是政治操作，無關政策。更別說核四封存，是因為林義雄絕食以性命為要脅。民進黨這樣作文章，完全禁不起考驗。

明知有問題，卻一再宣傳，目的只是要凸顯國民黨 為反對而反對。但回顧這些歷史，凸顯的恰是民進黨的「雙標」特質。當年在野的民進黨對於護藻礁、反萊牛、公投綁大選，不都全力支持，當成訴求「國民黨下台」的槓桿？國民黨已經下台五年多，民進黨難道要證明自己當年只是騙選票嗎？

最荒謬的是，蔡政府如此大費周章，強調自己只是「藍規綠隨」；但如果這些國民黨都做了，幹嘛政黨輪替？尤其，蔡政府上下近日頻拿國民黨縣市首長、黨工對公投的不同意見為自己背書，企圖「以子之矛，攻子之盾」；實際上，只是凸顯其信念崩盤罷了。