藍批綠：把美豬變毒豬 才真正破壞台美關係

朝野公投交鋒，國民黨批民進黨硬把「美豬變毒豬」。圖為民進黨公投說明會。（中央社）

行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮昨在立院答詢指出，若反萊豬公投 通過，對於台灣 申入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），絕對增加難度，「相信台灣會面臨很大挑戰」。

國民黨 昨舉行「誰把萊牛變毒牛，誰把美豬變毒豬」記者會，文傳會副主委林家興批評，美國肉品在民進黨嘴下全都變成毒物，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌兩人帶頭，不斷地混淆視聽，將「美牛變毒牛、美豬變毒豬」，才是真正破壞台美經貿關係。

楊珍妮列席立法院外交及國防委員會答詢指出，開放萊豬是我方同意遵守國際規範與科學證據的承諾，若推翻此承諾，CPTPP會員國在討論過程中會認為，對於他們所關切的食安問題，台灣會不會做出承諾後卻推翻。

立委李德維質詢，若反萊豬公投通過，台灣是否無法進入CPTPP？楊珍妮回應，「這是假設的問題，但若真的（公投通過），我相信台灣會面臨很大挑戰。」至於若公投通過，經貿辦是否遵守？楊珍妮說，公投當然要遵守。

另外，針對國民黨主席朱立倫向兼任民進黨主席的蔡英文總統下戰帖，要求辯論公投。總統府發言人張惇涵昨表示，從朱就任主席以來，已經多次說謊、散布假訊息，呼籲朱發言要基於事實，發言前也應該搞清楚事實，「而跟不依據事實說話的人，沒有辯論的意義」。

張惇涵的說法，主要是認為朱立倫造謠蔡總統昨為中二選區立委參選人林靜儀站台。但國民黨駁斥，當時朱受訪僅回應媒體「總統真忙哦」，並未說蔡幫林靜儀站台。朱立倫事後還原說法，呼籲蔡總統要讓這些發言人看清楚、聽清楚，不要動不動就栽贓在野黨主席。

中選會昨宣布「公投投開票所查詢系統」上線，12月18日公投有投票權者，初估逾1988萬人，超過去年總統大選投票人數。