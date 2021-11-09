藍公投換將 趙少康自嘲下駟 蘇偉碩自薦上陣

藍營公投陣前換將，中廣董事長趙少康自嘲「下駟」，但稱國民黨若要換掉他，他也會拒絕。(本報資料照片)

中選會舉辦五場公投 說明會，不過國民黨 因不滿民進黨 派出的人員有「下駟對上駟」的意涵，國民黨主席朱立倫因此決定不出席而陣前換將。身為說明會主講人之一的中廣董事長趙少康表示，陣前換將不妥，而他沒被換掉是否代表自己是下駟？民進黨立院黨團幹事長劉世芳則表示，難道國民黨是「上駟」，行政首長是「下駟」？

本報系聯合報報導，朱立倫不滿民進黨找來的律師洪偉勝、發言人周江杰、謝佩芬等人出席公投說明會，認為跟國民黨的「黃金陣容」相比是「下駟對上駟」 ，因此決定陣前換將。趙少康直言，國民黨沒把他換掉，「我也是下駟？」，這樣對被換上陣的人情何以堪，這樣是很大的羞辱，陣前換將是兵家大忌，他自己仍舊會依約定上陣。朱立倫被問及趙的說法未正面回應，僅表示「謝謝每一位最優秀的戰將」。

另據台北中國時報報導，趙少康強調，民進黨辦公投說明會動員很多遊覽車、砸逾5800萬元台幣宣傳，國民黨還不好好把握政見發表機會，免費利用全國電視網路宣傳理念擴大效應？因此，當然要派「上駟」迎戰，他已準備好久，國民黨若要換掉他，他會拒絕。

國民黨前副祕書長蔡正元也酸，公投案尚未交鋒，國民黨大軍剛開拔立刻隊形散亂，有諸侯發聲不同意核四公投，有年輕幹部不贊成萊豬公投，黨主席說國民黨只有兩個公投案，把藻礁甩一邊，這是在演哪齣戲？難怪有學者批評國民黨「充斥著小資產階級的搖擺性」，未戰先露敗象。

醫師蘇偉碩則毛遂自薦，除出席反萊豬，也希望參與公投綁大選說明會。(本報資料照片)

另外，醫師蘇偉碩也毛遂自薦，除出席反萊豬，也希望參與公投綁大選說明會。蘇偉碩發文反對國民黨改派青壯世代參加，他表示，反萊豬與公投綁大選雖分由國民黨立委林為洲和江啟臣擔任領銜人，但兩人是以公民身分依法領銜提案並發起連署，共同提案和連署人高達50餘萬人，其中不具黨員身分的公民才是多數，自己也是其中之一。

蘇偉碩強調，這兩個公投案並非國民黨的公投案，而是全體提案與連署人的公投案，且經中選會公告成立後，就是全國公民的公投案，不再屬於領銜人，更不是國民黨一黨的公投案，希望朱立倫同意讓江啟臣推薦他出席公投綁大選電視說明會。