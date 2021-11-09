民進黨反公投大撒幣 補助村里長宣講

民進黨立委蘇巧慧日前在新北市樹林區舉辦公投說明會，邀請行政院長蘇貞昌（後中）到場助講。（中央社）

針對年底公投 ，民進黨 最近發文給各黨公職指出，立委、縣市議員由補助一場增為補助兩場，原未列入補助範圍的鄉鎮市民代表及村里長等，每位補助辦理一場。國民黨 、時代力量及民眾黨立委都認為，村里長、鄉鎮市民代表納入補助範圍，會有行政違反中立問題。

民進黨發文指出，擴大規模加強宣傳，原先未列入補助範圍之鄉鎮市民代表及村里長等，每位補助辦理一場（人數需約50人），補助金額為2500元（台幣，下同）。

公文指出，為使公投議題宣傳獲致更大效益，亦同步增加公職懸掛看板補助金額；其中掛戶外實體看板，每人最高補助由原先的2.5萬元增加至5萬元。

國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，民進黨想砸重金宣傳公投四案，以為可以靠撒大錢就能讓民眾轉變心意，這種方式不會得到民心，「只能說民進黨真有錢」。

民眾黨立委張其祿表示，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌頻頻下鄉宣講，他們的行動到底代表官方還是代表黨？相關交通費用，不該是行政機關支出，應拿捏好分際。

時力主席陳椒華表示，公投案演變成政黨投注資源火併，已違背公投目的及精神；說明會如果是上班時間，或利用職務上權力為特定政黨宣傳，有牴觸行政中立法疑慮。