高考1450、萊豬入題 藍批招「東廠打手」

高考三級「民意與公共關係學概論」試題，將「一四五○」、「萊豬」入題，引發爭議。圖為高考示意圖。（本報資料照片）

今年公務人員高考 三級「民意與公共關係學概論」試題，將「一四五○」、「萊豬」入題。國民黨立委、「反萊豬」公投 領銜人林為洲表示，問反萊豬公投的公關策略，已經違反行政中立，非常荒謬，必須譴責。民進黨 立委羅致政也認為，這些題目可能牽涉到老師立場，能否客觀評分，「這樣的題目還是要再斟酌」。

引發議論的該試卷第二題：「因政府委外標案而衍生的一四五○議題已造成不少政治風波，政府部門應如何進行網路社群傳播，才能營造正面民意，而且不會逾越分際，被批評為反串或帶風向？」

第三題：「含有瘦肉精萊克多巴胺的美國豬肉已於今年元月正式開放進口，除引發部分民眾的食安疑慮之外，在野黨亦發起『反萊豬公投』以為反制。面對此議題，中央政府該採取何種公關策略才有助於消弭政治紛爭，並能爭取國人認同？」

題目曝光後，台北市議員羅智強直說，「東廠招考招得這麼光明正大，也只有民進黨了」，質疑民進黨招考「東廠打手」。

林為洲表示，通過高普考的事務官必須秉持行政中立，針對在野黨提出反萊豬公投，考題怎麼先為公投反方辯護、做大內宣？好像所有公務員都應該為公投反方辯護，「這是不對的」；考選部身為考試機關，考這題就是要公務員行政不中立，「必須譴責」。

羅致政指出，出題的都是外面老師，考試院不會去干預，但這幾題都是時事問題，又都是申論題，由出題老師來給分，老師用什麼立場去打分數，還是關鍵。

曾任多次高普考命題委員及閱卷委員的民眾黨立委張其祿表示，「出這樣的題目很危險」，很容易從中看出答題者的政治傾向，進而影響閱卷者評分，也可能因題目爭議，導致該題直接送分，失去鑑別性。他強調，國家考試要很中立，不能從考卷題目或答題中看出政黨特性或屬性，否則可能影響評分，「出這種題目的委員，以後不適合請他們出題」。

考選部昨晚發布聲明指出，各項國家考試依典試法組織獨立的典試委員會，由符合資格的學者專家組成，試題命擬係屬該考試典試委員會的法定職掌，並由典試委員或命題委員本於法律授權的專業判斷負責試題命擬，行政部門依法無權參與或加以干涉。

考選部表示，高考三級各類科的應試科目訂有命題大綱，此次考試該科目各題題目均符合命題大綱擬評量應考人的專業知識及核心能力範圍；另參考以往此科目的考畢試題，亦多靈活結合時事議題來測考應考人對民意與公共關係的相關學理，或實務操作的認知與理解。