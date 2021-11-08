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新聞眼／「教訓民進黨」氛圍仍在 綠基層憂中央太樂觀

記者丘采薇

民進黨啟動公投說明會邁入第二周，全國遍地開花，行政院長蘇貞昌幾乎天天趕場，拉高分貝批國民黨「用公投亂台灣」，盼炒熱政黨對決，用意相當明顯。但詭譎的是，民進黨內部出現兩樣情，有人老神在在，基層地方幹部卻憂心民進黨中央對於公投的想法太樂觀，若沒有精準掌握民意，2018年慘敗噩夢很可能重演。

為了防止國民黨在前立委陳柏惟被罷免後再下一城，民進黨奮力將公投議題加溫，府院黨要角都出籠站上第一線；在各地民代強力動員下，每場滿滿人潮，彷彿選舉造勢，但說明會的熱鬧戲棚關燈後，地方瀰漫一股「教訓民進黨」的氛圍仍在。

同樣景象也曾發生在2018年，當時九合一選舉合併公投，民進黨雖未如這次明確對公投表態，但也舉辦全國巡迴說明會，主題是「挺改革」，希望激發支持者站出來，結果，十項公投有七項過關，都與政府政策相左；這次大張旗鼓辦說明會，但若只像現在只會「罵國民黨」，恐不足以說服民眾投下「四個不同意」。這也是綠營的隱憂所在。

國民黨為重返執政，早就將公投視為2022及2024之前最重要的舞台，有志之士投入街講、夜宿，空戰之外也打巷戰，謀求曝光並爭取更多政治紅利。國民黨主席朱立倫7日又突然出招，臨時變更公投說明會名單，轉向蔡英文總統下戰帖辯論，明顯有意拉高對決層級。

民進黨固然批評朱「臨陣脫逃」，但若真要訴諸政黨對決，別忘了蔡英文也是民進黨主席，為何不須「主帥親征」？蔡若不接招，屆時民眾會認為誰是「落跑的一方」？公投本該就事論事，民進黨若一味將公投操作成「討厭國民黨」或「討厭共產黨」的對決，不但把人民智慧想得太簡單，也很可能造成反效果，反而幫國民黨找到了舞台。

公投 民進黨 國民黨

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