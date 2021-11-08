批綠派下駟 藍營要換將 朱立倫向蔡英文下辯論戰帖

國民黨主席朱立倫決定更換公投說明會名單，更向蔡總統下辯論戰帖。（記者黃義書／攝影）

因應年底公投 ，中選會邀正反方辦理五場電視說明會。但國民黨 主席朱立倫不滿藍營推出「黃金陣容」，民進黨卻找律師洪偉勝、發言人周江杰等人應戰，認為是「下駟對上駟」，決定換人。朱立倫更向蔡英文 總統下辯論戰帖，若蔡不答應，就一路喊「蔡英文不敢戰到1218」。

國民黨初步決定把原本名單上的朱立倫、立委費鴻泰、北市議員羅智強、國民黨副主席連勝文、南市議員謝龍介，換成台北市議員張斯綱、鍾沛君、國民黨婦女部主任林麗蟬、羅智強辦公室主任楊植斗，還有一名未定。名單確定後，將交「公投綁大選」及「反萊豬」公投領銜人江啟臣、林為洲，在說明會前三天發文給中選會更換。

對於國民黨決定換上黨內年輕世代對戰，朱立倫也變卦不出席，周江杰回應表示，行政院派出經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲及相關主政官員與學者專家代表反方，負責任地向民眾闡述正確資訊，根本無所謂上駟、下駟的問題，反觀國民黨滿腦子政治操作、整天製造假訊息；朱立倫等藍營要角現在突然不參加，莫非是認知到民意轉向，加上國民黨自己的縣市長都公開打臉黨中央，所以想要臨陣脫逃？

周江杰表示，朱立倫等人企圖臨陣脫逃，卻叫陣要和蔡總統辯論，顯然是想轉移公投「對事不對人」的本質；相信透過電視說明會完整呈現，更能讓民眾了解國民黨企圖用公投來搗亂施政的意圖。

國民黨文傳會主委凌濤表示，距離回覆中選會仍有時間，歡迎民進黨把公投說明會名單換成蔡英文主席，朱立倫當然會迎戰。

據了解，朱立倫決更換名單，原本除了公投領銜人江啟臣、林為洲不予更換外，其餘名單全要更換，不過在國民黨秘書長黃健庭溝通期間，謝龍介曾表達不滿，費鴻泰則是同意更換，目前黨中央決定以黨務能調整的為優先；中廣董事長趙少康、醫師蘇偉碩、教授包正豪則尊重原安排。

但對更換名單，江啟臣表達不同意見。江表示，名單都已公布，外界也有期待，也沒批評過名單不好，「下駟對上駟」更不是理由，「民進黨不重視派『下駟』，但國民黨端出『黃金陣容』代表對全民公投的重視」，不過，既然朱主席有個人考量，他也尊重；林為洲也表示尊重。

趙少康表示，他還沒被詢問，但不會同意。他說，大家都準備這麼久了，臨陣換將不好，說對方太弱也不是好理由。