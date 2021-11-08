藍營對重啟核四、藻礁有雜音 朱立倫稱四個同意是目標

國民黨黨主席朱立倫表示，「四個同意」就是國民黨共同的目標。（記者蘇健忠／攝影）

迎戰年底公投 ，國民黨 主席朱立倫喊出「四個同意」，不過，藍營縣市長卻有不同意見，引發黨內矛盾。朱立倫昨天表示，或許黨內對於民間團體提出的兩公投案（重啟核四、珍愛藻礁）有不同意見，但國民黨希望最後四個案都能順利通過，「四個同意」就是國民黨共同的目標。

朱立倫重申，國民黨提出的是「反萊豬」、「公投綁大選」兩公投，會全力推動；另外兩案是民間團體提出，國民黨會尊重和協助，也希望大家能夠支持，讓民間的力量能夠展現出來。他強調，國民黨的目標很清楚，就是「四個同意」、「四好」讓台灣更好，「四好，台灣謝謝您」。

核四同意與否，是否有與新北市長侯友宜溝通？朱立倫表示，侯做為地方首長當然有他的市政工作，不管反萊豬、公投綁大選，「黨的政策，我相信侯市長一定全力支持」。

藍綠開戰一周，民進黨 及府院總動員拚公投宣講，國民黨則擬強化反萊豬公投宣傳，盼能順勢拉抬其他公投案。民進黨近日猛打「反萊豬就是反美」策略，藍營立委認為，接下來除了主攻反萊豬公投，向民眾說清楚兩者區別，並將加重力道宣傳民進黨「政策反覆、雙標」。

國民黨副秘書長羅智強夜宿宣講公投昨到台南，藍營議員共襄盛舉。羅表示，民進黨以前主張反萊劑、護藻礁，如今背離自己神主牌。夜宿宣講愈晚愈熱鬧，羅智強說，希望藉宣講喚起人民覺醒，用公投制裁民進黨。