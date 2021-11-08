我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

藍營對重啟核四、藻礁有雜音 朱立倫稱四個同意是目標

台灣新聞組／台北8日電
國民黨黨主席朱立倫表示，「四個同意」就是國民黨共同的目標。（記者蘇健忠／攝影）
國民黨黨主席朱立倫表示，「四個同意」就是國民黨共同的目標。（記者蘇健忠／攝影）

迎戰年底公投國民黨主席朱立倫喊出「四個同意」，不過，藍營縣市長卻有不同意見，引發黨內矛盾。朱立倫昨天表示，或許黨內對於民間團體提出的兩公投案（重啟核四、珍愛藻礁）有不同意見，但國民黨希望最後四個案都能順利通過，「四個同意」就是國民黨共同的目標。

朱立倫重申，國民黨提出的是「反萊豬」、「公投綁大選」兩公投，會全力推動；另外兩案是民間團體提出，國民黨會尊重和協助，也希望大家能夠支持，讓民間的力量能夠展現出來。他強調，國民黨的目標很清楚，就是「四個同意」、「四好」讓台灣更好，「四好，台灣謝謝您」。

核四同意與否，是否有與新北市長侯友宜溝通？朱立倫表示，侯做為地方首長當然有他的市政工作，不管反萊豬、公投綁大選，「黨的政策，我相信侯市長一定全力支持」。

藍綠開戰一周，民進黨及府院總動員拚公投宣講，國民黨則擬強化反萊豬公投宣傳，盼能順勢拉抬其他公投案。民進黨近日猛打「反萊豬就是反美」策略，藍營立委認為，接下來除了主攻反萊豬公投，向民眾說清楚兩者區別，並將加重力道宣傳民進黨「政策反覆、雙標」。

國民黨副秘書長羅智強夜宿宣講公投昨到台南，藍營議員共襄盛舉。羅表示，民進黨以前主張反萊劑、護藻礁，如今背離自己神主牌。夜宿宣講愈晚愈熱鬧，羅智強說，希望藉宣講喚起人民覺醒，用公投制裁民進黨。

公投 國民黨 民進黨

上一則

11個月大男嬰顱內出血昏迷送醫 無照保母疑施虐

下一則

視訊疲勞、社交焦慮…疫情引發數位後遺症

延伸閱讀

公投大戰 朱立倫：歐盟禁萊劑也反美嗎？

公投大戰 朱立倫：歐盟禁萊劑也反美嗎？
「別把美豬萊豬畫等號」朱立倫：歐盟禁萊劑也反美嗎？

「別把美豬萊豬畫等號」朱立倫：歐盟禁萊劑也反美嗎？
公投大戰 蔡英文宣講責推國民黨 朱立倫定調不信任投票

公投大戰 蔡英文宣講責推國民黨 朱立倫定調不信任投票
國民黨全代會 朱立倫：維護中華民國 拚重返執政

國民黨全代會 朱立倫：維護中華民國 拚重返執政

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

2021-11-07 09:37

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回