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蔡英文喊封殺核四 柯文哲：有本事關掉 年省40億封存費

台灣新聞組╱台北8日電
民眾黨7日在新竹市晶宴會館舉辦公投講座-新竹場，出身新竹的黨主席柯文哲首度參與。（記者張裕珍／攝影）
民眾黨7日在新竹市晶宴會館舉辦公投講座-新竹場，出身新竹的黨主席柯文哲首度參與。（記者張裕珍／攝影）

民進黨昨在新竹舉辦「四個不同意台灣更有力」公投說明會，蔡英文總統呼籲民眾深思「重啟核四」這張票，一定要投下不同意票，「能源政策不能反覆」，三接完成後，就能增加供電，供應全台137億度電。但是台北市長柯文哲打臉稱，花了台幣3000億元（約107.65億美元）、一度電都沒發，現在1年要花台幣40億元（約1.43美元）封存，「蔡英文有本事直接關掉」，每年少花40億元封存費。

台北市長柯文哲昨在新竹表示，公投重點應在於討論、解決問題，蔡英文說2025再生能源達到20%，但現在5.4%，不到四年要如何達到？他直言「核四蓋也對、不蓋也對」，但花錢不發電也不對，要思考核四該如何收場？

民眾黨立委高虹安也認為，現階段很重要是要促進公投討論，蔡政府既然訂出2025年非核家園的「五三二」標準，就要告訴大家如何達標，就像年度KPI一樣，如果今年跳票，就代表下一個年度要補足，並且要再明年度達標。

行政院長蘇貞昌批國民黨提出同意四大公投是「來亂台灣」，在野黨不比好，卻是來比亂，核四執照已經過期、廠商已經解散、燃料棒送到美國，且廠區還位處台灣地震斷層帶，要怎麼重啟？他也批國民黨主席朱立倫改口核四、藻礁兩公投「不是我們提的，只是幫忙」，機關算盡太聰明，大家不要被騙。蘇表示，這些公投案都不應該通過，「國民黨就只會亂台灣啦，讓中國開心」。

桃園市長鄭文燦也批停建三接會讓能源轉型跛腳，重啟核四是要製造台灣的困難與僵局；新竹市長林智堅強調竹科不可一天沒電，立委柯建銘則指國民黨正在摧毀國家。

副總統賴清德昨到澎湖馬公出席民進黨立委楊曜主辦的公投說明會指出，四公投案決定台灣要「向前走」或「走回頭路」，呼籲投下不同意票。

不過，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，馬政府時所提方案已縮到77公頃，2017年蔡政府曾還原為232公頃，後改為23公頃是環團爭取的，不是民進黨的功勞；關鍵破壞不敢提，拿無關輕重的資料汙衊他人，「這不是墮落，什麼是墮落？民進黨是要繼續無止盡墮落下去嗎？」

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