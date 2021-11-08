我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

綠委再提廢民國改公元 藍轟去中惡例

記者洪哲政／台北8日電
綠營捲土重來，在立法院二度聯署提出「公文程式條例第六條修正案」，計畫將公文中的「民國」改為「公元」，擬於本周闖關附委。（本報資料照片）
綠營捲土重來，在立法院二度聯署提出「公文程式條例第六條修正案」，計畫將公文中的「民國」改為「公元」，擬於本周闖關附委。（本報資料照片）

綠營捲土重來，在立法院二度聯署提出「公文程式條例第六條修正案」，計畫將公文中的「民國」改為「公元」。國民黨立委陳以信批評，這是「去中華民國化」的惡例，「既然民進黨這麼痛恨中華民國，何必假裝還是中華民國政府？」

民進黨立委羅致政曾提出相同修正案，但鎩羽未成功提出，蘇治芬等綠營立委再度「聯署」提案，計畫本周闖關附委。

提案指出，現行金文程式條例第六條規定，公文應駐明國曆年、月、日；機關公文除記明國曆年、月、日外，尚須記明發文字號。但隨國際化時代到來，民眾生活各種資訊，多以公元紀年來顯示，電子設備時間、網頁搜尋引擎等，已鮮少使用「民國」紀年。公文乃政府機關處理公共事敄之重要文書，應與時俱進增加民眾生活的便利。

提案指出，目前全球僅台灣與日本仍使用本土曆法，但日本是神權信仰國家，維持天皇制度，因此繼續使用本土曆法。台灣是亞洲現代化民主國家，沒有理由繼續使用「民國」紀年。

提案主張，為與國際接軌，基於國際性以及實務記載的便利適用，因此擬具「公文程式第六條條文修正草案」，明定公文紀年使用「公元」。

這項提案預計本周進行附委程序，國民黨立委陳以信批評，這項提案意圖將公文紀年從中華民國改為公元，又是民進黨意圖「去中華民國化」的另一大惡例。

他抨擊，蔡英文總統才在國慶文告中，將中華民國折壽成72年，刻意忽略開國以來38年的重要歷史，現在乾脆不隱瞞，連中華民國紀年都要完全丟棄。他質疑，既然民進黨這麼痛恨中華民國，何必假裝還是中華民國政府？蔡英文何必假裝還是中華民國總統呢？

民進黨 台灣 國民黨

上一則

馬習會6周年 馬英九憂兩岸情勢險峻籲「英習會」謀和

下一則

台對陸順差擴大 兩岸經貿依賴續加深

延伸閱讀

從COP看台灣 民進黨立委：綠能3大挑戰待解

從COP看台灣 民進黨立委：綠能3大挑戰待解
國安局長陳明通：中共內部辯論過攻打東沙島

國安局長陳明通：中共內部辯論過攻打東沙島
台國安局長證實：中國內部曾辯論攻打東沙

台國安局長證實：中國內部曾辯論攻打東沙
AIT關注台灣萊豬公投 蘇貞昌打恫嚇牌唱和

AIT關注台灣萊豬公投 蘇貞昌打恫嚇牌唱和

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

2021-11-07 09:37

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回