綠委再提廢民國改公元 藍轟去中惡例

綠營捲土重來，在立法院二度聯署提出「公文程式條例第六條修正案」，計畫將公文中的「民國」改為「公元」，擬於本周闖關附委。（本報資料照片）

綠營捲土重來，在立法院二度聯署提出「公文程式條例第六條修正案」，計畫將公文中的「民國」改為「公元」。國民黨 立委陳以信批評，這是「去中華民國化」的惡例，「既然民進黨 這麼痛恨中華民國，何必假裝還是中華民國政府？」

民進黨立委羅致政曾提出相同修正案，但鎩羽未成功提出，蘇治芬等綠營立委再度「聯署」提案，計畫本周闖關附委。

提案指出，現行金文程式條例第六條規定，公文應駐明國曆年、月、日；機關公文除記明國曆年、月、日外，尚須記明發文字號。但隨國際化時代到來，民眾生活各種資訊，多以公元紀年來顯示，電子設備時間、網頁搜尋引擎等，已鮮少使用「民國」紀年。公文乃政府機關處理公共事敄之重要文書，應與時俱進增加民眾生活的便利。

提案指出，目前全球僅台灣 與日本仍使用本土曆法，但日本是神權信仰國家，維持天皇制度，因此繼續使用本土曆法。台灣是亞洲現代化民主國家，沒有理由繼續使用「民國」紀年。

提案主張，為與國際接軌，基於國際性以及實務記載的便利適用，因此擬具「公文程式第六條條文修正草案」，明定公文紀年使用「公元」。

這項提案預計本周進行附委程序，國民黨立委陳以信批評，這項提案意圖將公文紀年從中華民國改為公元，又是民進黨意圖「去中華民國化」的另一大惡例。

他抨擊，蔡英文總統才在國慶文告中，將中華民國折壽成72年，刻意忽略開國以來38年的重要歷史，現在乾脆不隱瞞，連中華民國紀年都要完全丟棄。他質疑，既然民進黨這麼痛恨中華民國，何必假裝還是中華民國政府？蔡英文何必假裝還是中華民國總統呢？