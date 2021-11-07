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民進黨跳針馬政府核定三接232公頃 潘忠政：繼續墮落？

記者翁唯真／桃園7日電
潘忠政指出，2016蔡英文當選總統尚未就職的期間，中央主政者是馬英九時，當時所提的方案已經是工業區縮小為77.2公頃的方案。(取材自潘忠政臉書)
潘忠政指出，2016蔡英文當選總統尚未就職的期間，中央主政者是馬英九時，當時所提的方案已經是工業區縮小為77.2公頃的方案。(取材自潘忠政臉書)

年底公投持續延燒，四大公投中的「珍愛藻礁」案，詢問是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域，涉及的能源及環境議題引發各界討論，更成為藍綠攻防戰場；珍愛藻礁公投領銜人潘忠政在臉書發文表示，民進黨是要繼續無止盡的墮落下去嗎？

民進黨立法院黨團前日舉行記者會，民進黨團幹事長劉世芳指出，三接當初說要蓋在桃園，是前總統馬英九任內完成，她秀出2015年9月的公文佐證，為馬政府時期的行政院長毛治國核定中油三接投資計畫，不解為何國民黨現在又反對三接。

潘忠政表示，又有包括桃園在地的2位民進黨委員（黃世杰及鄭寶清）跳出來開記者會，秀出當時三接核定的公文，繼續咬著國民黨馬英九政府核定三接232公頃的論調，並再度強調蔡政府縮小到剩下23公頃等言詞。

潘忠政指出，2016蔡英文當選總統而尚未就職的期間，中央主政者是馬英九時，中油總經理陳綠蔚就親自帶領液化天然氣工程處的幹部來拜訪他們，當時所提的方案已經是工業區縮小為77.2公頃的方案，為什麼每次提到三接，這些人就要一再跳針馬政府時期規畫232公頃，蔡政府縮小到剩下十分之一？難道栽贓別人就可以凸顯自己的高貴？

潘忠政表示，何況當時環評審查的不是工業區，而是900多公頃的工業專用港。專案小組也是基於工業港開發會破壞藻礁生態系，才下結論駁回不許開發。關鍵的破壞不敢提，拿無關輕重的資料汙衊他人，這不是墮落，什麼是墮落？

潘忠政說，依照觀塘工業區的相關開發面積一覽，民進黨以後不要再提這件丟臉的事好嗎？

民進黨 藻礁 馬英九

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