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國民黨再聘11位青年部副主任 連勝文子弟兵大舉進駐

記者周志豪／台北7日電
國民黨副主席連勝文。(本報資料照片)
國民黨副主席連勝文。(本報資料照片)

國民黨主席朱立倫黨務人事近底定，繼一級單位政策會、組發會與文傳會均各廣聘逾20位副執行長或副主委後，隸屬組發會的青年部也聘11位副主任，包含主任陳克威在內，副主席連勝文系統人馬大舉進駐，落實連負責青年發展規劃。

11位副主任中，有3位基層民代，包含唯一續任副主任的高雄市議員蔡金晏，以及泛連系的台北市議員李柏毅與耿葳。此外，連勝文辦公室發言人錢震宇與連勝文機要曾智偉，也獲聘青年部義務副主任。

此外，隸屬行政院前院長江宜樺系統的黨前發言人洪于茜，高雄市前長韓國瑜與黨前主席洪秀柱子弟兵李昶志，朱系「國家安全青年智庫」發起人、松山區黨部委員周皜臣，也成為新任青年部義務副主任。

青年團前總團長陳柏翰，前主席吳敦義時代的青年部前副主任吳宇軒，前主席江啟臣時代的改革委員會青年改革組委員須予謙，也獲邀出任。

因陳克威為將卸任全國青工總會長，陳柏翰維甫卸任的青年團總團長，此波人事，也形同確立了黨內青年部門，青年部大於全國青工會、大於青年團的位階順序。

組發會此波二級單位義務副主任人事，還包括婦女部與社工部。婦女部義務副主任5人，全國青工前總會長林杏兒與基隆市議員何淑萍為續任，另新聘新北市議員洪佳君、台南市議員蔡淑惠與高雄市議員、行管會主委邱大展女兒邱于軒。

其中，林杏兒也獲聘黨副發言人職務，與海外部主任、立委陳以信兼任政策會副執行長一樣，獲新聘黨職跨越黨內組發與文傳、組發與政策會等兩一級單位。

另外，立委林奕華服務處主任歐嘉竣，也獲朱立倫續聘為社工部義務副主任。

連勝文 國民黨 江啟臣

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