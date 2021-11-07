台中立委補選開打 綠稱林靜儀被抹黑 顏清標遭爆欠債

台中二選區立委補選，國民黨還在等待顏寬恒（右）點頭參選，卻傳出顏清標（左）欠債6000多萬台幣。（本報資料照片）

台中二選區立委補選兩極化，綠軍快速整合，台中市前市長林佳龍將擔任民進黨參選人林靜儀競選總部主委；國民黨 前立委顏寬恒遲未表態，父親顏清標還被爆出欠債6000萬（台幣，下同，約215萬美元），顏家雖不評論，但地方人士直言，選戰已開打。

副總統賴清德昨與前立委陳柏惟 同台為林靜儀打氣。賴說，地方上出現抹黑林靜儀言論，但林靜儀在台灣 社會打拚不是一、兩天，相信中二選區鄉親勇敢打破謠言、抹黑，堅定支持林靜儀。

林靜儀被國民黨稱為「女版陳柏惟」，林昨笑說，她比陳柏惟還早擔任立委，「我是陳柏惟的前輩」，更稱國民黨是在操作仇恨。她確定參選後收到很多民眾懇切回應，希望選風可以更好。

國民黨還在等待顏寬恒點頭參選，卻傳出顏清標欠債6000多萬元。前大甲鎮民代表易錦隆說，他的友人稱顏清標欠債6000多萬元，告上法院強制執行，但顏清標已脫產給顏寬恒，法院執行只能扣到顏清標當立委的薪水。

顏清標在監察院的財產申報資料也被質疑，在2011、2012年與沙鹿一家建設公司確有債務關係，金額為7000多萬元，債權公司地址則是前沙鹿鎮長陳孟森住家，陳孟森證實，顏清標欠他錢不還。

顏家昨未評論，台中在地要角說，道上兄弟合夥做生意，有時虧損，私下喬來喬去，萬一缺口補不起來就掛在顏清標名下，「因他是大哥，比較好處理」。