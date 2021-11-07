新聞評論／怕美國生氣 蔡政府不在乎國人憤怒

行政院長蘇貞昌強調台灣人反萊豬「美國人很氣」，卻不在乎國人吃萊豬也很氣。（記者張裕珍／攝影）

這還是一個國家的閣揆嗎？台灣 人反萊豬，蘇貞昌竟然以行政院長身分在國會兩度強調，「美國人很氣」！行政院長不顧國人吃萊豬很氣，卻怕國人不吃萊豬，美國人很氣；蘇貞昌生怕AIT處長孫曉雅生氣，卻不在乎被迫吞食萊豬的國人怒火難平。

四大公投 即將登場，蔡英文總統已向民進黨 下達動員令，力阻公投過關。但反公投辯護最大的障礙，其實就是以今日的蔡政府踐踏昨日的民進黨、以今日的政策出賣昨日的價值。這是蘇貞昌在國會大耍顛倒黑白的嘴炮功力，卻難掩自我矮化、失格無狀的原因。

國民黨立委質詢，為何民進黨曾主張「公投護台灣」，現在卻批「公投亂台灣」？蘇貞昌的答覆是，菜刀可以切菜煮飯，但若拿來傷人、殺人就不對。蘇貞昌沒說的是，民進黨在野時打造的菜刀，換到別人手裡不過是拿來切腐去朽除爛葉，民進黨卻硬要扯上親中反美，還栽贓高喊殺人了。

公投制度的設計，原本就是以直接民意來彌補代議政治的不足，讓民眾對政府政策得以補救的民主設計。前台南縣長蘇煥智說，民進黨過去將公投視為民主神聖指標，如今卻將公投視為毒蛇猛獸。原因無他，在野時以公投為武器，甚至將公投視為「建國工具」，在朝時則畏懼民主逼宮。

民進黨對公投案立場的昨是今非不勝枚舉。當初民進黨反美牛振振有詞，如今天外飛來的開放萊豬政策，事先未曾徵詢民意，事後又說不清政策源由，只一味向美屈膝表態。在野黨「反萊豬」，被置換成「反美豬」，再扭曲成「反美」；蘇貞昌還毫不避諱說「美國人很氣」。原來犠牲國人健康，只為讓孫曉雅不生氣。

蘇貞昌又說，反萊豬不只美國生氣，也影響台灣加入CPTPP。先不論美國不是CPTPP會員國，中國大陸和歐盟都禁萊豬，同樣申入的大陸不會因禁萊豬而起爭議，只有台灣會有障礙，衡情論理都說不通。為了爭取大陸、歐洲等市場，美國肉品商全力改善製程，提升品級；讓目前只占20%的萊豬能升級，台灣禁萊豬既符合國際先進標準，也是協助美肉品業轉型的兩利方向。

除了開放萊豬政策不明不白，反對公投綁大選，更是民進黨豬羊變色的怪主張。公投綁大選口號是民進黨所創，目的在和選舉整合，利於民眾意見徵詢，符合民主目標。然而因曾飽嚐公投受挫波及地方選舉大敗苦果，民進黨就以選務混亂為名「沒收公投」，將公投與選舉脫鈎。這是「民主退步」的立法，也是多位民進黨人宣告退黨的原因之一。

民進黨不僅背棄公投初衷，當初「以核養綠」公投過關，蔡政府賴皮，堅持推動非核家園，視公投於無物，才會逼出這次「核四商轉公投」，要讓蔡政府無可迴避。而「藻礁公投」和「核四公投」其實都是蔡政府能源政策走鐘（意指變調）的產物，因為堅持非核，必須仰賴天然氣，就不得不推三接，即令是犠牲千年藻礁也在所不惜，更全然背離保護藻礁的承諾。

民進黨假民主也就算了，但為堅持反核神主牌，全然無視國際氣候峰會考慮將核能列為「綠電」的趨勢，也提不出減碳路徑，要維持穩定發電，就只有燃煤燃氣的選擇，不僅背離全球減碳目標，更將置台灣於環境災難之地，還有什麼「進步」價值？

有人擔心，民進黨心中只有政權而無民主，一旦公投過關，會不會故技重施賴皮不認帳？幸好，對於只擔心美國人生氣，不在乎國人憤怒的蔡政府，人民手上還有選票可作最後的制裁。