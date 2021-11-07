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11月供電罕見降壓 台秋冬鬧缺電？

台灣新聞組／台北7日電
民眾投訴中部工廠3日供電遭降壓3％，專家表示，證明現在「就是缺電」。（本報資料照片）
民眾投訴中部工廠3日供電遭降壓3％，專家表示，證明現在「就是缺電」。（本報資料照片）

11月才進入首周，就有民眾爆料，台電供電開始「降壓」，工廠與用戶端用電都遭降3％。過去台電雖也對用戶祭出過降壓手段，但只在夏天，罕見出現在秋冬，尤其是11月，專家表示，證明現在「就是缺電」。

台北中國時報報導，清大工程與系統科學系教授葉宗洸表示，降壓3％，短期內對家電用品影響不大。問題在於太頻繁的電壓升升降降，就可能傷害工廠馬達、變壓器、家庭電器的迴圈，減低器具壽命。

有民眾投訴，中部某射出成型工廠3日下午電壓從2萬2800伏特掉到剩2萬2000伏特，被台電降了3％左右。南部某冷凍廠1萬1000伏特也掉到1萬600伏特，情形類似。詭異的是，當日台電官網備轉容量率卻顯示7%以上，尚未到可降壓的供電警戒橘燈6％以下。

11月4、5日，同樣情況又再度上演，而且水力電廠也拚命放水發電，超過下游需要的水量，台電官網也顯示傍晚時分，南投10座抽蓄水力9部放水發電，可看出用電非常吃緊。

「降壓」如同減壓限水，藉由把水壓調降一些，以多分配給其他用戶。不管是減壓或降壓，通常都顯示供應端已出現不足。

對於降壓，台電解釋，本周最熱有到30度，過去11月沒有這麼熱，氣候是因素，像5日就比前一天多出130萬瓩用電量，負載（用電）過大，降壓就會大。另外，秋冬大型機組如核三等在歲修，相對供電比較不足。不過，降壓都在合法範圍內。

中央社報導，近年來用電大增，中油日前說明，政府仍持續推動減煤，近七年來天然氣用量大增三成多，台中接收站增建的兩座儲槽預計2026年底才會完工，永安接收站擴建兩座氣化設施及新增的兩座地下儲槽則要到2027年，更不用說四接與五接，連環評都還沒通過，完工日未可知，只有三接才能解燃眉之急。

中油指出，藻礁公投聯盟未思考「各設施完工的時間點」與「未來用電成長」才是最重要的，切片式的簡化說法只會誤導民眾，且置台灣未來電力規畫於險境。

台灣 藻礁 中國

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