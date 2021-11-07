我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／微信不夠看 華人也擁抱主流社交媒體

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

觀察站／重啟核四藍諸侯與黨不同調 綠見縫插針

記者 蔡晉宇、林政忠
民進黨舉辦公投說明會，行政院長蘇貞昌6日南下台中號召民眾投下「四個不同意」。（記者黃仲裕／攝影）
民進黨舉辦公投說明會，行政院長蘇貞昌6日南下台中號召民眾投下「四個不同意」。（記者黃仲裕／攝影）

四大公投藍綠對決，民進黨戰略鎖定「核四綁住國民黨」。綠營揮舞反核大旗，行政院長蘇貞昌6日巧妙高舉宜蘭縣長林姿妙、台中市長盧秀燕「祭旗」；副總統賴清德更親赴新北，用核四議題劍指新北市長侯友宜。民進黨企圖用核四裂解國民黨，讓藍營路線紊亂，分散四大公投攻擊力。

賴清德前往核四所在的貢寮時直指地方40年反核情緒，表示現在有人提案要重啟核四，就是對不起貢寮鄉親、新北市民；民進黨新北市議員多次質詢核四議題，侯友宜也被迫正面交鋒。

觀察近期大數據變化，從10月中下旬開始，反核四、核能、新北等關鍵字聲量開始策略性升溫；綠軍在網路發酵，可能成為國民黨揮之不去的核四陰霾。

四大公投萬箭齊發，藍營看似火力凶猛，但攻擊點不夠聚焦，國民黨公投戰略一再調整，黨主席朱立倫和藍營諸侯立場也出現裂痕；綠營反守為攻，蘇貞昌揮動大關刀、賴清德手執手術刀，反核四宛如反擊點，民進黨要在首場公投電視說明會登場前先行搶分。

國民黨雖然把四大公投定調為「不信任投票」，但民進黨評估，無論蔡英文總統或蘇內閣支持度仍有五成左右水準，且隨著台灣疫情穩定，估計民調還會再回溫，有本錢與藍營正面對決，民進黨也將公投視為「蔡政府信任投票」；最近的公投座談會，談四大公投和政府政績的時間各占一半，目的正是喚起支持者歸隊。

中南部立委指出，黨內都知道，事涉對美貿易，開放萊豬進口沒有回頭路，但國際貿易距離民間太遙遠，中央姿態應該再放軟一點。

公投 民進黨 國民黨

上一則

11月供電罕見降壓 台秋冬鬧缺電？

下一則

台獨清單…柯：一打民調更高 馬：陸要多了解台灣生態

延伸閱讀

大屋頂下／沒傻子就沒騙子 四大公投教訓騙子政治

大屋頂下／沒傻子就沒騙子 四大公投教訓騙子政治
陸空戰齊發拚公投 國民黨將鎖定全台廟口、菜市場宣講

陸空戰齊發拚公投 國民黨將鎖定全台廟口、菜市場宣講
公投大戰 朱立倫：歐盟禁萊劑也反美嗎？

公投大戰 朱立倫：歐盟禁萊劑也反美嗎？
新聞評論／國台辦「台獨清單」助攻綠 抗中牌更好用了

新聞評論／國台辦「台獨清單」助攻綠 抗中牌更好用了

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23

超人氣

更多 >
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」