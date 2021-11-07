觀察站／重啟核四藍諸侯與黨不同調 綠見縫插針

民進黨舉辦公投說明會，行政院長蘇貞昌6日南下台中號召民眾投下「四個不同意」。（記者黃仲裕／攝影）

四大公投 藍綠對決，民進黨 戰略鎖定「核四綁住國民黨 」。綠營揮舞反核大旗，行政院長蘇貞昌6日巧妙高舉宜蘭縣長林姿妙、台中市長盧秀燕「祭旗」；副總統賴清德更親赴新北，用核四議題劍指新北市長侯友宜。民進黨企圖用核四裂解國民黨，讓藍營路線紊亂，分散四大公投攻擊力。

賴清德前往核四所在的貢寮時直指地方40年反核情緒，表示現在有人提案要重啟核四，就是對不起貢寮鄉親、新北市民；民進黨新北市議員多次質詢核四議題，侯友宜也被迫正面交鋒。

觀察近期大數據變化，從10月中下旬開始，反核四、核能、新北等關鍵字聲量開始策略性升溫；綠軍在網路發酵，可能成為國民黨揮之不去的核四陰霾。

四大公投萬箭齊發，藍營看似火力凶猛，但攻擊點不夠聚焦，國民黨公投戰略一再調整，黨主席朱立倫和藍營諸侯立場也出現裂痕；綠營反守為攻，蘇貞昌揮動大關刀、賴清德手執手術刀，反核四宛如反擊點，民進黨要在首場公投電視說明會登場前先行搶分。

國民黨雖然把四大公投定調為「不信任投票」，但民進黨評估，無論蔡英文總統或蘇內閣支持度仍有五成左右水準，且隨著台灣疫情穩定，估計民調還會再回溫，有本錢與藍營正面對決，民進黨也將公投視為「蔡政府信任投票」；最近的公投座談會，談四大公投和政府政績的時間各占一半，目的正是喚起支持者歸隊。

中南部立委指出，黨內都知道，事涉對美貿易，開放萊豬進口沒有回頭路，但國際貿易距離民間太遙遠，中央姿態應該再放軟一點。