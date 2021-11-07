我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／微信不夠看 華人也擁抱主流社交媒體

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

天然氣占比50%靠進口 馬英九批非核家園恐釀國安危機

台灣新聞組／台北7日電
藍營公投宣講起跑，國民黨立委蔣萬安（中）帶領團隊在台北市場宣傳反萊豬公投。（記者曾原信／攝影）
藍營公投宣講起跑，國民黨立委蔣萬安（中）帶領團隊在台北市場宣傳反萊豬公投。（記者曾原信／攝影）

公投攻防，藍綠全台開戰。前總統馬英九批評，非核家園是遙不可及的，能源配比讓天然氣占到50%，但台灣不產天然氣，都是國外來的，這不但是能源安全問題，也是國家安全問題。萬一台海情勢緊張或是颱風，天然氣的船進不來該怎麼辦。

馬英九說，近年來民進黨把核能汙名化，所幸2018年的以核養綠公投得到60%的公投票，這個公投票很有意思，是全台灣每個縣市都是60%，這個是很難得的。

馬英九指出，國際越來越多國家有共識，一旦排除核能，溫室氣體的減量的目的就無法達成。用綠電取代核電是很奇怪的，因為核電也是綠電。不論是反對黨還是民間，在這個時候都應該一起出來想個辦法，在關鍵時刻救台灣一把。

昨在北市街講的國民黨立委蔣萬安說，核安一定擺在最優先位置，核廢料也是政府該審慎面對的問題，公投就是朝民意決定的方向前進。

民進黨昨到台中開講，府院黨全力應戰。副總統賴清德說，核四是一台拼裝車，無論重啟或重建都有安全疑慮，為增加台灣電量，桃園大潭天然氣第三接收站是重要建設，在不影響藻礁前提下，政府除將其移至外海設置，也大幅縮減接收站占地面積。

行政院長蘇貞昌則說，連台中市長盧秀燕也反對核四設在台中，他大讚盧「頭殼讚」，國民黨主席朱立倫仍主張重啟，不管我們死活，但宜蘭縣長林姿妙跳出來反對核四，國民黨要國人以公投同意重啟核四，「我們又不傻」。

林姿妙說，核四沒有安全就沒有商轉，反對核四只是為宜蘭縣民健康安全把關，與政治無關。新北市長侯友宜表示，公投議題不應二元對立，應該充分討論，由民意來決定。

對於民進黨緊咬朱立倫「過去反核四、今日挺核四」，朱昨說，國民黨當然希望四個公投都同意通過，但其中僅國民黨自提的反萊豬、恢復公投綁大選案是全黨一致立場，另兩個民間團體所提重啟核四與護藻礁公投案，國民黨是尊重與協助的態度。

公投 國民黨 台灣

上一則

新聞評論／怕美國生氣 蔡政府不在乎國人憤怒

下一則

黑白集／北京認證的台獨勳章

延伸閱讀

馬習會6周年 馬英九：6年前的今天沒人認為兩岸會開戰

馬習會6周年 馬英九：6年前的今天沒人認為兩岸會開戰
三中案上訴 北檢改造1.5坪戰情室再戰

三中案上訴 北檢改造1.5坪戰情室再戰

「沒騙人」馬英九：封存核四是為啟封 現在時候到了

「沒騙人」馬英九：封存核四是為啟封 現在時候到了
新聞評論／三中案馬英九無罪 邢泰釗「辦馬」高升成笑話

新聞評論／三中案馬英九無罪 邢泰釗「辦馬」高升成笑話

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23

超人氣

更多 >
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」