天然氣占比50%靠進口 馬英九批非核家園恐釀國安危機

藍營公投宣講起跑，國民黨立委蔣萬安（中）帶領團隊在台北市場宣傳反萊豬公投。（記者曾原信／攝影）

公投 攻防，藍綠全台開戰。前總統馬英九批評，非核家園是遙不可及的，能源配比讓天然氣占到50%，但台灣 不產天然氣，都是國外來的，這不但是能源安全問題，也是國家安全問題。萬一台海情勢緊張或是颱風，天然氣的船進不來該怎麼辦。

馬英九說，近年來民進黨把核能汙名化，所幸2018年的以核養綠公投得到60%的公投票，這個公投票很有意思，是全台灣每個縣市都是60%，這個是很難得的。

馬英九指出，國際越來越多國家有共識，一旦排除核能，溫室氣體的減量的目的就無法達成。用綠電取代核電是很奇怪的，因為核電也是綠電。不論是反對黨還是民間，在這個時候都應該一起出來想個辦法，在關鍵時刻救台灣一把。

昨在北市街講的國民黨 立委蔣萬安說，核安一定擺在最優先位置，核廢料也是政府該審慎面對的問題，公投就是朝民意決定的方向前進。

民進黨昨到台中開講，府院黨全力應戰。副總統賴清德說，核四是一台拼裝車，無論重啟或重建都有安全疑慮，為增加台灣電量，桃園大潭天然氣第三接收站是重要建設，在不影響藻礁前提下，政府除將其移至外海設置，也大幅縮減接收站占地面積。

行政院長蘇貞昌則說，連台中市長盧秀燕也反對核四設在台中，他大讚盧「頭殼讚」，國民黨主席朱立倫仍主張重啟，不管我們死活，但宜蘭縣長林姿妙跳出來反對核四，國民黨要國人以公投同意重啟核四，「我們又不傻」。

林姿妙說，核四沒有安全就沒有商轉，反對核四只是為宜蘭縣民健康安全把關，與政治無關。新北市長侯友宜表示，公投議題不應二元對立，應該充分討論，由民意來決定。

對於民進黨緊咬朱立倫「過去反核四、今日挺核四」，朱昨說，國民黨當然希望四個公投都同意通過，但其中僅國民黨自提的反萊豬、恢復公投綁大選案是全黨一致立場，另兩個民間團體所提重啟核四與護藻礁公投案，國民黨是尊重與協助的態度。